Süper Lig'de bu sezon namağlup tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Ferencvaros ile Kadıköy'de kozlarını paylaştıktan sonra 1 Aralık'ta Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde genç teknik adam Domenico Tedesco, oyuncularıyla toplantı yaparak, Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2 kazandı. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmayan sarı-lacivertliler, derbi öncesi liderle arasındaki farkı bir puanda tutmayı başardı. 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularına uyarılarda bulundu.

Domenico Tedesco

"CUMA GÜNÜNE KADAR GALATASARAY ADINI DUYMAK İSTEMİYORUM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; futbolcularıyla toplantı gerçekleştiren genç teknik adam, Ferencvaros maçına odaklanmalarını istedi. Tedesco, tesislerde Galatasaray adını yasakladı. İtalyan çalıştırıcı, "Cuma gününe kadar Galatasaray'ın ismini duymak istemiyorum" İfadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZ FERENCVAROS"

Tedesco, "Önceliğimiz Ferencvaros. Bu maçtan sonra Galatasaray derbisine odaklanacağız. Şimdi herkes kafasından Galatasaray'ı çıkarsın. Bizim rakibimiz Ferencvaros" uyarısında bulundu.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası