TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programına konuk olan hukukçu Ertuğrul Akar, Türkiye gündemini sarsan uyuşturucu ve yolsuzluk operasyonlarını değerlendirirken "Kaç tane Akın Gürlek'e ihtiyacımız var ki Türkiye temizlensin" diyerek tepki gösterdi.

TGRT Haber’de yayınlanan “Taksim Meydanı” programına konuk olan hukukçu Ertuğrul Akar, sosyetenin gözde mekânlarından Bebek Otel’e yönelik, 200 jandarma personelinin görev aldığı kapsamlı operasyonu yorumladı. Akar, değerlendirmesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e de dikkat çekti.

Programda, özellikle Bebek Otel'e yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyon ve beraberinde ortaya çıkan suç ağlarıyla ilgili sürecin bir "lağım patlaması" olarak dğerlendiren Avukat Ertuğrul Akar, yargıdaki bu hareketliliği ve kararlılığı yorumlarken Başsavcı Akın Gürlek'in sergilediği tutuma vurgu yaptı.

Hukukçu Ertuğrul Akardan Bebek Otel değerlendirmesi: Kaç tane Akın Gürleke ihtiyacımız var ki Türkiye temizlensin!

"KAÇ TANE AKIN GÜRLEK'E İHTİYACIMIZ VAR?"

Akar, toplumun ve yargı camiasının bu operasyonları nasıl gördüğüne dair şu ifadeleri kullandı: "Bir ananın evladı da Akın Gürlek değil mi ya? Ya bu adam niye korkmuyor, bu adam niye yapıyor anladın mı? Hakikaten burada bir inisiyatif var."

Akar, mevcut operasyonların başarısını değerlendirirken geçmiş dönemlerdeki eksikliklere de değindi. Geçmişte görev yapan savcıların bu tür dosyaların üzerine neden gitmediğini sorgulayan Akar, "Kaç tane Akın Gürlek'e ihtiyacımız var ki Türkiye temizlensin?" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek

Akar, Bebek Otel gibi yerlerin geçmişte "dokunulmaz" olarak algılandığını, ancak devletin bu tür yapılara karşı gösterdiği direncin simgesel bir önemi olduğunu vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası