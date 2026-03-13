Süper Lig'de 54 puanla 3'üncü sırada yer alan Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanarak, zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında 14 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'u 2-1 yenmişti.

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, art arda 4'üncü karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

EKSİKLER

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alamayacak.

Arseniy Batagov

SÜPER LİG'DE 48'İNCİ RANDEVU

İki takım arasındaki 47 Süper Lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un attığı 94 gole Rizespor, 44 golle karşılık verdi.

