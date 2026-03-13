Trabzonspor'da 3'te 3 sonrası rakip Rizespor: Karadeniz derbisinde 3 eksik
Süper Lig'de 54 puanla 3'üncü sırada yer alan Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanarak, zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.
- Trabzonspor, ligde son 3 maçını da kazandı ve art arda 4'üncü galibiyetini hedefliyor.
- Sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, Rizespor maçında forma giyemeyecek.
- İki takım arasında oynanan 47 Süper Lig maçında Trabzonspor'un 29 galibiyeti bulunuyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında 14 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.
Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, art arda 4'üncü karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
EKSİKLER
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alamayacak.
SÜPER LİG'DE 48'İNCİ RANDEVU
İki takım arasındaki 47 Süper Lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un attığı 94 gole Rizespor, 44 golle karşılık verdi.