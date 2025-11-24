UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Ferençvaros ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Ferençvaros maçı öncesinde UEFA kadrosuna değişiklik yaptı.

CENK'İN YERİNE LEVENT

Sarı lacivertlilerde kadro dışı olan Cenk Tosun, UEFA listesinden çıkarıldı. Fenerbahçe, deneyimli golcünün yerine Domenico Tedesco'nun gelişiyle 11'e yerleşen Levent Mercan'ı kadroya dahil etti.

FERENÇVAROS MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun gelişiyle Archie Brown'dan formayı alan 24 yaşındaki sol bek, Ferençvaros karşısında forma giyebilecek.

Levent Mercan

EMRAH TAŞÇI

