Fenerbahçe'nin sezon başında Bundesliga ekibi Salzburg'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, form düzeyini giderek artırdı.

Sarı-lacivertliler, 2-0 griye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Süper Lig'de art arda 5'inci galibiyetini alan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Youssef En Nesyri'nin gollerinde asisti yapan Dorgeles Nene, ön plana çıkan isimlerden oldu.

9 MAÇTA 3 GOL, 6 ASİST

Son 3 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Malili futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 9 lig karşılaşmasının 6'sında skora doğrudan etki etti.

Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Dorgeles Nene, 84'üncü dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı

Gençlerbirliği'ne bir, Kayserispor'a 2 gol atan 22 yaşındaki oyuncu; Antalyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında bir asist, Rizespor maçında ise iki asist yaptı. Nene, Trabzonspor, Samsunspor ve Gaziantep maçlarında ise skoru etkileyemedi.

Sporx'te yer alan habere göre; Fenerbahçeli futbolseverler, Dorgeles Nene'yi performansı ve inatçı oyun yapısından dolayı 'Yeni Tuncay Şanlı' olarak nitelendirmeye başladı.

