Fenerbahçe'de yeni Tuncay Şanlı: Dorgeles Nene seriye bağladı
Fenerbahçe'nin sezon başında Bundesliga ekibi Salzburg'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, form düzeyini giderek artırdı.
- Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Youssef En Nesyri'nin golünde asist yaptı.
- Nene, son üç lig maçında 2 gol ve 3 asistle öne çıktı.
- 22 yaşındaki Malili futbolcu, 9 lig maçında 6'sında skora doğrudan etki etti.
- Fenerbahçe taraftarı Nene'yi performansı ve oyun tarzı nedeniyle 'Yeni Tuncay Şanlı' olarak değerlendiriyor.
Sarı-lacivertliler, 2-0 griye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Süper Lig'de art arda 5'inci galibiyetini alan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Youssef En Nesyri'nin gollerinde asisti yapan Dorgeles Nene, ön plana çıkan isimlerden oldu.
9 MAÇTA 3 GOL, 6 ASİST
Son 3 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Malili futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 9 lig karşılaşmasının 6'sında skora doğrudan etki etti.
Gençlerbirliği'ne bir, Kayserispor'a 2 gol atan 22 yaşındaki oyuncu; Antalyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında bir asist, Rizespor maçında ise iki asist yaptı. Nene, Trabzonspor, Samsunspor ve Gaziantep maçlarında ise skoru etkileyemedi.
Sporx'te yer alan habere göre; Fenerbahçeli futbolseverler, Dorgeles Nene'yi performansı ve inatçı oyun yapısından dolayı 'Yeni Tuncay Şanlı' olarak nitelendirmeye başladı.