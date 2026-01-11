Trendyol 1. Lig’de 20. hafta karşılaşmaları hız kesmedend evam ediyor. Sivasspor-Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak edilirken futbolseverler geri sayıma başladı. İşte Sivasspor-Erzurumspor canlı yayın kanal bilgileri ve maç saati...

Erzurumspor ligdeki 19 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puanla 4. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 19 maç sonunda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 25 puan topladı ve 14. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip bu süreçte 24 gol atarken, 19 gol yedi. Peki, Sivasspor-Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

SİVASSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak Sivasspor-Erzurumspor karşılaşması futbolseverlerle canlı yayınla buluşacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden de şifresiz şekilde takip edilebilecek.

SİVASSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

SİVASSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Sivasspor ile Erzurumspor’u karşı karşıya getirecek kritik mücadele 11 Ocak Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.

SİVASSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

SİVASSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun atamasına göre Sivasspor-Erzurumspor maçında düdük Adnan Deniz Kayatepe’de olacak. Mücadelede Kayatepe’nin yardımcılıklarını Enes Biroğlu ve İbrahim Ethem Potuk yapacak, dördüncü hakem olarak ise Emrullah Baydar görev alacak.

