11 Ocak Pazar günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birçok maç ekranlarda olacak. Trendyol 1. Lig’de mücadeleler oynanırken, Avrupa’da ise İspanya Süper Kupa Finali ve Serie A’nın zirve yarışı maçları dikkat çekiyor. Futbolseverler ise ''Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var?'' sorularına cevap arıyor. İşte 11 Ocak bugünkü maçlar...

Günün ilk saatlerinden itibaren futbol heyecanı başlıyor. Trendyol 1. Lig’de öğle saatlerinde başlayacak maçlar, akşam saatlerine kadar aralıksız devam edecek. Aynı zamanda Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmalar da canlı yayınlanacak. Peki, bu akşam kimin maçı var?

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 11 Ocak Bugünkü Maçlar Takvimi

Trendyol 1.⁠ ⁠Lig

13.30 Sarıyerspor-Iğdır FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Hatayspor (beIN Sports Max 1 ve Tabii Spor 6)

16.00 Sivasspor-Erzurumspor FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Pendikspor-Bodrum FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

İspanya - LaLiga

16.00 Rayo Vallecano-Mallorca

18.15 Levante-Espanyol

İspanya Süper Kupa Final

22.00 Barcelona-Real Madrid (S Sport Plus)

İtalya - Serie A

14.30 Lecce-Parma

17.00 Fiorentina-Milan

20.00 Hellas Verona-Lazio

22.45 Inter-Napoli

Almanya - Bundesliga

17.30 Borussia Mönchengladbach-Augsburg

19.30 Bayern Münih-Wolfsburg

