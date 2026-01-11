Türkiye Gazetesi
Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 11 Ocak Bugünkü Maçlar Takvimi
11 Ocak Pazar günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birçok maç ekranlarda olacak. Trendyol 1. Lig’de mücadeleler oynanırken, Avrupa’da ise İspanya Süper Kupa Finali ve Serie A’nın zirve yarışı maçları dikkat çekiyor. Futbolseverler ise ''Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var?'' sorularına cevap arıyor. İşte 11 Ocak bugünkü maçlar...
Günün ilk saatlerinden itibaren futbol heyecanı başlıyor. Trendyol 1. Lig’de öğle saatlerinde başlayacak maçlar, akşam saatlerine kadar aralıksız devam edecek. Aynı zamanda Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmalar da canlı yayınlanacak. Peki, bu akşam kimin maçı var?
BUGÜN MAÇ VAR MI, BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? 11 OCAK
Trendyol 1. Lig
- 13.30 Sarıyerspor-Iğdır FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
- 13.30 Ankara Keçiörengücü-Hatayspor (beIN Sports Max 1 ve Tabii Spor 6)
- 16.00 Sivasspor-Erzurumspor FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
- 19.00 Pendikspor-Bodrum FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
İspanya - LaLiga
- 16.00 Rayo Vallecano-Mallorca
- 18.15 Levante-Espanyol
- İspanya Süper Kupa Final
- 22.00 Barcelona-Real Madrid (S Sport Plus)
İtalya - Serie A
- 14.30 Lecce-Parma
- 17.00 Fiorentina-Milan
- 20.00 Hellas Verona-Lazio
- 22.45 Inter-Napoli
Almanya - Bundesliga
- 17.30 Borussia Mönchengladbach-Augsburg
- 19.30 Bayern Münih-Wolfsburg
