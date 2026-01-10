Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bir kez daha karşı karşıya geldi. Karşılaşmada golleri kimlerin attığı merak edilirken kupanın sahibi de belli oldu.

Sezonun Süper Kupa randevusunda sahaya çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe, finalde hem prestij hem de sezonun ilk büyük kupası için mücadele etti. Maçın kırılma anlarıyla birlikte skor tabelasının nasıl şekillendiği, finalin ardından gündemin ilk sırasına yerleşti.

SÜPER KUPA'YI KİM KAZANDI?

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Süper Kupa'da bir kez daha şampiyonluğa ulaşarak organizasyonda önemli bir başarı daha hanesine yazdırdı. Final, iki ekip arasında tarihteki rekabetin yeni bir sayfası olarak kayda geçti. Maçın genelinde oyun planları, geçiş hücumları ve duran toplar belirleyici olurken skorun netleşmesiyle birlikte kupa seremonisi ve maç sonrası değerlendirmeler de öne çıktı.

Süper Kupayı kim kazandı? Galatasaray Fenerbahçe maçının kazananı!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Fenerbahçe'ye kupayı getiren goller 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde'den geldi.

DERBİNİN KAZANANI BELLİ OLDU

Karşılaşmanın 2-0 tamamlanmasıyla birlikte derbinin kazananı Fenerbahçe oldu ve Süper Kupa finali sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlandı. Tribünlerde de final heyecanı dikkat çekti. Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Finalin ardından kupa sevinci tribünlere de yansıdı.

