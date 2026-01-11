Kendi ölüm sahnesini ilk kez izledi! Nebahat Çehre vasiyetini hazırladı: Herkes rahat etsin
TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' programına konuk olan oyuncu Nebahat Çehre, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki ölüm sahnesini ilk kez izledi. Ölümden korkmasına rağmen hayatın gerçeklerini göz ardı etmediğini belirten Çehre, annesinin vefatının ardından vasiyetini hazırladığını açıkladı.
- Nebahat Çehre, TGRT Haber'de 'Yasemin'in Penceresi' programına konuk oldu.
- Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Valide Sultan'ın ölüm sahnesini bugüne kadar hiç izlemediğini ilk kez programda itiraf etti.
- Ölüm sahnesini stüdyoda ilk kez izlerken "Ölüme tahammül edemiyorum" sözleriyle hassasiyetini vurguladı.
- Annesinin vefatının ardından, yaklaşık 10 yıl önce "Herkes benden sonra rahat etsin" diyerek vasiyetini hazırladığını belirtti.
81 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, TGRT Haber'de pazar günleri yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' programında Yasemin Bozkurt'un sorularını cevapladı. Çehre, programda hayatına ve kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Programda özellikle ölüm korkusu ve hazırladığı vasiyeti üzerine yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
DİZİDEKİ ÖLÜM SAHNESİNİ İLK KEZ İZLEDİ
Nebahat Çehre, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Valide Sultan karakterinin ölüm sahnesini bugüne kadar hiç izlemediğini itiraf etti.
Yasemin Bozkurt’un ısrarı üzerine sahneyi ilk kez stüdyoda izleyen Çehre, "Ölüme tahammül edemiyorum" diyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Mezarlıklara gitmekten çekindiğini, cenazelerde ise yalnızca camideki törenlere katılabildiğini belirten usta oyuncu, ölümden nedenini bilmediği bir şekilde korktuğunu ve bu hissi bir türlü yenemediğini ifade etti.
Dizideki ölüm sahnesinin tek seferde çekildiğini ve tamamen doğaçlama bir performans sergilediğini belirten Çehre, çekimler sırasında role o kadar çok konsantre olduğunu ki sahnelerin detaylarını bile anımsamadığını söyledi. Sahneyi izledikten sonra oyunculuğunu "doğal" olarak nitelendiren Çehre, yönetmenin performansını bölmeden devam ettirmesinin başarısında büyük rol oynadığını ekledi.
VAZİYETİNİ HAZIRLADI: 'HERKES RAHAT ETSİN'
Ölümden korkmasına rağmen hayatın gerçeklerini göz ardı etmediğini belirten Çehre, annesinin vefatının ardından vasiyetini hazırladığını açıkladı.
Yaklaşık 10 yıl önce bu kararı aldığını belirten usta sanatçı, vasiyetini yazma nedenini "Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım." sözleriyle açıkladı.
Ailesinde 90 ve 100 yaşını gören birçok isim olduğunu belirten Çehre, annesinin de ameliyat sonrası yaşadığı talihsizlik sonucu vefat ettiğini anlattı.