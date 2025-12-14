TGRT Haber ekranlarında Yasemin’in Penceresi isimli programa konuk olan oyuncu Oya Başar, gözyaşlarına boğuldu. 2025 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden eski eşi Levent Kırca’yı anan oyuncu “Söylediğimiz hastanede yatmadı, gönderdiğimiz doktora gitmedi. Levent ölmek istedi” dedi.

Oyuncu Oya Başar, TGRT Haber ekranlarında Yasemin Bozkurt’un sunuculuğunu yaptığı Yasemin’in Penceresi isimli programa konuk oldu. Başar, eski eşi oyuncu ve tiyatrocu Levent Kırca hakkında duygusal açıklamalar yaptı.

Oyuncu Oya Başar, Bozkurt’un “Onun ölüm haberini nasıl aldın?” sorusunu cevapladı. Levent Kırca’nın kanser tedavisi olmak istemediğini belirten oyuncu “Ölmek istedi” dedi.

“O AN ‘LEVENT GİTTİ’ DEDİM”

Başar, eski eşinin ölüm haberini nasıl aldığını şu sözlerle anlattı:

Söylediğimiz hastanede yatmadı, gönderdiğimiz doktora gitmedi. Açıkçası ölmek istedi. Bir gece saat 02.05’te oğlum aradı. O an ‘Levent gitti’ dedim. Kısmet bu. Bir süre birçok şeye çok üzülmüştü. Yaptıkları, başarısızlıkları onu üzdü. Bunları yavaş yavaş kaybettiğiniz zaman belli bir üzüntü başlıyor. “Bizden hiçbir şekilde yardım istemedi, her şeyi reddetti” diye konuşan Başar, “Doktorum çok iyi bir Onkologdu. Levent’i tedavi etmesi için onunla konuştum. O da “İlerlemiş kanser, çok bir şey yapamayız” dedi” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Olacak O Kadar isimli program ile tanınan oyuncu Levent Kırca’ya 2015'te karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu. 67 yaşındaki Kırca, karaciğer kanseri nedeniyle 12 Ekim 2015'te Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Kırca, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.

LEVENT KIRCA KİMDİR?

Tam adı Zeki Levent Kırca olan komedyen, 28 Eylül 1948'de Samsun Ladik'de dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Kırca, sahneye ilk kez 1965'te Cüneyt Gökçer'in öğrencisi olarak Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çıktı. 1966'da "Buzlar Çözülmeden" oyununda sahne aldı.

Orhan Erçin Tiyatrosu'nda tuluat ve ortaoyunu oynayan Kırca, epik tiyatroyla tanıştı ve "Adam Adamdır", "Asiye Nasıl Kurtulur?", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" oyunlarında rol aldı.

Kırca, Orhan Erçin Tiyatrosu, Maltepe Komedi Tiyatrosu, Ankara Birlik Sahnesi ve Halk Oyuncuları'nda sahne alırken, 1968'de TRT'nin kurulmasıyla televizyona geçiş yaptı. "Taşı Toprağı Altın Şehir" filmiyle 1978'de sinemaya adım attı.

"Oyun Treni" programıyla tanınan Kırca, "Siz Olsaydınız ne Yapardınız?", "Bu Oyun Nasıl Oynanmalı" ve "Sağlık Olsun" isimli programları yaptı.

Sinemaya ilk adımını 1978'te "Taşı Toprağı Altın Şehir" filmiyle atan oyuncu, "Ne Olacak Şimdi", "Mavi Muammer", "Ölürsün Gülmekten" ve "Son"un da arasında bulunduğu yapımlarda oynadı.

Olacak O Kadar’da "Küçük Hüsamettin", "Cevat Kelle" ve "Bestami" gibi tiplemeleriyle daha çok tanınan Kırca, Arkadaş Kabare Tiyatrosu'nu ve ardından Levent Kırca Tiyatrosu'nu kurdu.

Nur Diner ile 1975'te evlenip 10 yıl sonra boşanan Kırca, 1985'te evlenip 15 yıl sonra boşandığı Oya Başar ile 2001'de tekrar evlenip 2005'te son kez boşandı.

Evliliklerinden Oğulcan, Özdeş, Umut ve Ayşe isimli 4 çocuğu olan Kırca, senaryo çalışmalarının yanı sıra yönetmenlik denemeleri yaptı.

