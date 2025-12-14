Ulaşım yükünü yeni tünele devreden eski Zigana Geçidi, hafta sonu yağan karın ardından kar hasreti çekenlerin akınına uğradı. Yılların zorlu yolu bu kez eğlence, manzara ve fotoğraf tutkunlarının buluşma noktası oldu.



Avrupa’nın en uzun tüneli unvanını taşıyan yeni Zigana Tüneli ulaşımda konforu artırırken, yıllarca sürücülerin kabusu olan eski Zigana Geçidi bambaşka bir role büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, 1800 rakımlı tarihi noktayı bu kez direksiyon başında stres yaşamak için değil, karın keyfini çıkarmak için doldurdu.

Bir dönem kış aylarında geçilmesi neredeyse imkânsız hale gelen Zigana Dağı, yeni tünelin hizmete girmesiyle yükünü devretti. Ulaşım artık daha alçak rakımdaki modern tünelden sağlanırken, eski yol hafta sonu yağan karla birlikte adeta açık hava etkinlik alanına dönüştü.

1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açılan, 1702 metre uzunluğundaki tarihi Zigana Tüneli, bu kez araç trafiğiyle değil, kar görmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle gündeme geldi. Sahil kesiminde kar yağışının görülmemesi üzerine yüzlerce kişi, Zigana’ya akın etti. Torul çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken, park edilen araçların etrafı kısa sürede kalabalıkla doldu.

Kimi horon oynadı, kimi ateş yakıp çay demledi, çocuklar ise naylon poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı. Yıllar önce zorlu yol şartlarıyla anılan geçit, bu kez kahkahalar ve fotoğraf makinelerinin sesiyle yankılandı.

Yeni tünelin sunduğu rahatlığa rağmen eski yolun sunduğu manzara, özellikle fotoğraf tutkunlarını kendine çekmeye devam ediyor. Trabzon merkezden geldiğini söyleyen Bilgenur Akpınar, “Karı görmek için geldik. Daha önce de gelmiştim ama her yağışta burası başka güzel oluyor. Fotoğraf çekmek için özellikle tercih ediyoruz” sözleriyle ilgiyi özetledi.

Tünel çıkışında yaktığı ateşin başında çay demleyen Ömer Terzioğlu ise ortaya çıkan tabloyu esprili bir dille anlattı:

“Hafta sonu ailecek geldik. Sanki karı ilk kez görmüş gibiyiz ama kalabalıktan belli oluyor, herkes aynı düşünceyle gelmiş. Her kesimden insan var, sohbet ediyoruz, çay içiyoruz. Coğrafya kaderdir dedikleri tam olarak bu olsa gerek.”

Bir zamanlar korkuyla anılan Zigana, bugün kar hasretini giderenlerin adresi haline geldi.

