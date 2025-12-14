Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Süper Lig'de Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından El-Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon nedeniyle tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta Asbaşkanı Murat Kılıç, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN VAR TEPKİSİ

Kırmızı kart pozisyonu nedeniyle VAR hakemine tepki gösteren Kılıç, "VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ İLE UĞRAŞMAKTAN VAZGEÇSİNLER"



Bu şekilde devam edilmesi durumunda gerekeni yapacaklarını söyleyen Murat Kılıç, "Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız." dedi.

