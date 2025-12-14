Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta ilk yarıda kırmızı kart gören El Bilal Toure, karara çok öfkelenirken güçlükle sakinleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Malili forvet El Bilal Toure, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla ihraç edildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart beklentisi

38'DE TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Müsabakanın 38. dakikasında Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'a arkadan müdahale eden El Bilal Toure, takımını 10 kişi bıraktı.

VAR UYARDI, KIRMIZI ÇIKTI

Toure'nin Ozan'a yaptığı müdahalenin ardından VAR hakemi Alper Çetin, Ali Şansalan'ı pozisyonu izlemek için monitörün başına çağırdı. Pozisyonu inceleyen hakem Ali Şansalan, El Bilal Toure'yi kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Kırmızı kart pozisyonu

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Kırmızı kart görmesinin ardından çok öfkelenen ve hakem Şansalan'a uzun süre itiraz eden El Bilal Toure'yi başta Serkan Reçber olmak üzere teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı.

İLK İKİ GOLDE ASİSTLERİ YAPTI

Karşılaşmada atılana kadar iyi bir oyun sergileyen El Bilal Toure, ilk golde Tammy Abraham'a ve ikinci golde ise Vaclav Cerny'e asist yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası