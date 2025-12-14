Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı faulün ardından kırmızı kart bekledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikalarında ev sahibi takım, kırmızı kart itirazında bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN KIRMIZI İTİRAZI

Bordo mavililer, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı kart sonrası hakem Ali Şansalan'a itiraz etti.

ŞANSALAN SARI KART VERDİ

Müsabakanın 6. dakikasında Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, Orkun'a sarı kart gösterdi. Bordo mavililer ise pozisyonun ardından kırmızı kart itirazı yaptı. VAR hakemi Alper Çetin'den inceleme önerisi gelmezken oyun kaldığı yerden devam etti.

DERBİDE KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrasında kırmızı kart görmüştü.

