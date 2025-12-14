Arkadaşla dost arasındaki fark ne ola ki dense, biri sallama çay diğeri hakiki, lezzetli demleme çay derim. Çünkü;

-Arkadaşa selam verir, dosta sarılırsın.

-Arkadaşın nasılsın diye sorduğunda iyiyim denir. Dostun nasılsın diye sormaz, çünkü anlar.

-Hayallerini dostuna anlatırsın, olayları arkadaşına.

-Arkadaşlık ‘bi ara görüşelim canım' ise dostluk 'size geliyorum, çay koy'dur.

-Arkadaş zor gününde izlemeye, dost ise kaldırmaya gelir.

-Arkadaş başarını kıskanabilir ama dost başarınla gurur duyar.

-Gün gelir arkadaşlar yara olur ama dostlar her zaman yara bandı.

-Arkadaş tesadüfidir, dost ise seçimdir.

-Arkadaş dedikodu yapar ama dost ‘sana’ inanır!

-Arkadaş, düştüğünüzde akıl verendir. Dost ise elini uzatan...

-Arkadaş sadece zamanı paylaşır dost ise hayatı.

-Arkadaş borç verir, dost helal eder…

-Arkadaşla konuşarak anlaşırsınız, dostla bakışarak...

***

-Arkadaş haber alamadığında sitem eder, dost iyi misiniz diye merak eder.

-Arkadaşın türlü kötülüğü yapması muhtemeldir, dost ise sana gelecek kötülüklere siperdir.

-Arkadaş bir tuşla bile olunurken, dost yılların emeğidir.

***

-Arkadaşla sohbetin kabuğunu soyarsın da göbeğini dostuna ayırırsın.

-Uzun yola mı çıkacaksın? Arkadaş "İyi yolculuklar" diyen iken, dost "Yol paran var mı?" diye sorandır...

-Bir yakınını mı kaybettin? Arkadaş “Başın sağ olsun, çok üzüldüm" diye arayan, dost tabutu sırtlayıp taşıyandır...

-Yanlış yolda mısın? Arkadaş sırt sıvazlar, dost tokadı basar.

-Zor zamanlarda arkadaş gelir, dost kalır.

-Dosta sırrını emanet edersin, arkadaşa selam verir geçersin.

-Tartıştıktan sonra; arkadaş gurur yapar gerekirse özür diler, dost ise çoktan unutmuştur…

-Arkadaş herkestir, dost ise ‘birkaç iyi insan’dır.

-Arkadaşlıklar güzeldir ama dostluklar "paha biçilemez."

"Gidiyoruz" deyince "nereye? " diye sormadan yola koyulan, göze sezdirmeden gözyaşı silen, acıyı tatlı söyleyebilen tüm dostlara selam olsun…



Ninem diyor ki; Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.



