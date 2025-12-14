- Arkadaşlık tesadüfî ve yüzeyselken, dostluk bilinçli bir seçim ve derin bir bağdır.
- Dost, zor zamanlarda aktif destek olur, sormadan anlar ve yanınızda kalır; arkadaş ise uzaktan izler veya akıl verir.
- Hayaller ve sırlar dostla paylaşılır, dost başarınızla gurur duyar ve size inanır.
- Dostluk, sadece zamanı değil hayatı paylaşmayı, bakışarak anlaşmayı ve gerektiğinde acı gerçeği söylemeyi içerir.
- Arkadaşlıklar güzel olsa da, dostluklar paha biçilmezdir ve gerçek dostlar "birkaç iyi insan"dır.
Arkadaşla dost arasındaki fark ne ola ki dense, biri sallama çay diğeri hakiki, lezzetli demleme çay derim. Çünkü;
-Arkadaşa selam verir, dosta sarılırsın.
-Arkadaşın nasılsın diye sorduğunda iyiyim denir. Dostun nasılsın diye sormaz, çünkü anlar.
-Hayallerini dostuna anlatırsın, olayları arkadaşına.
-Arkadaşlık ‘bi ara görüşelim canım' ise dostluk 'size geliyorum, çay koy'dur.
-Arkadaş zor gününde izlemeye, dost ise kaldırmaya gelir.
-Arkadaş başarını kıskanabilir ama dost başarınla gurur duyar.
-Gün gelir arkadaşlar yara olur ama dostlar her zaman yara bandı.
-Arkadaş tesadüfidir, dost ise seçimdir.
-Arkadaş dedikodu yapar ama dost ‘sana’ inanır!
-Arkadaş, düştüğünüzde akıl verendir. Dost ise elini uzatan...
-Arkadaş sadece zamanı paylaşır dost ise hayatı.
-Arkadaş borç verir, dost helal eder…
-Arkadaşla konuşarak anlaşırsınız, dostla bakışarak...
***
-Arkadaş haber alamadığında sitem eder, dost iyi misiniz diye merak eder.
-Arkadaşın türlü kötülüğü yapması muhtemeldir, dost ise sana gelecek kötülüklere siperdir.
-Arkadaş bir tuşla bile olunurken, dost yılların emeğidir.
***
-Arkadaşla sohbetin kabuğunu soyarsın da göbeğini dostuna ayırırsın.
-Uzun yola mı çıkacaksın? Arkadaş "İyi yolculuklar" diyen iken, dost "Yol paran var mı?" diye sorandır...
-Bir yakınını mı kaybettin? Arkadaş “Başın sağ olsun, çok üzüldüm" diye arayan, dost tabutu sırtlayıp taşıyandır...
-Yanlış yolda mısın? Arkadaş sırt sıvazlar, dost tokadı basar.
-Zor zamanlarda arkadaş gelir, dost kalır.
-Dosta sırrını emanet edersin, arkadaşa selam verir geçersin.
-Tartıştıktan sonra; arkadaş gurur yapar gerekirse özür diler, dost ise çoktan unutmuştur…
-Arkadaş herkestir, dost ise ‘birkaç iyi insan’dır.
-Arkadaşlıklar güzeldir ama dostluklar "paha biçilemez."
"Gidiyoruz" deyince "nereye? " diye sormadan yola koyulan, göze sezdirmeden gözyaşı silen, acıyı tatlı söyleyebilen tüm dostlara selam olsun…
Ninem diyor ki; Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.