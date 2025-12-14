Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Fark var

Halime Gürbüz
Halime Gürbüz halime.gurbuz@tg.com.tr
Özetle Dinle
Kaydet
Köse Yazilari 56 dk önce
Metin, arkadaşlık ve dostluk arasındaki derin farkları, dostluğun seçilmiş, koşulsuz destek sunan ve hayatı paylaşan paha biçilmez bir ilişki olduğunu vurgulayarak anlatır.
  • Arkadaşlık tesadüfî ve yüzeyselken, dostluk bilinçli bir seçim ve derin bir bağdır.
  • Dost, zor zamanlarda aktif destek olur, sormadan anlar ve yanınızda kalır; arkadaş ise uzaktan izler veya akıl verir.
  • Hayaller ve sırlar dostla paylaşılır, dost başarınızla gurur duyar ve size inanır.
  • Dostluk, sadece zamanı değil hayatı paylaşmayı, bakışarak anlaşmayı ve gerektiğinde acı gerçeği söylemeyi içerir.
  • Arkadaşlıklar güzel olsa da, dostluklar paha biçilmezdir ve gerçek dostlar "birkaç iyi insan"dır.
Türkiye Gazetesi
Fark var
0:00 0:00
1x
a- | +A

Arkadaşla dost arasındaki fark ne ola ki dense, biri sallama çay diğeri hakiki, lezzetli demleme çay derim. Çünkü;
-Arkadaşa selam verir, dosta sarılırsın.
-Arkadaşın nasılsın diye sorduğunda iyiyim denir. Dostun nasılsın diye sormaz, çünkü anlar.
-Hayallerini dostuna anlatırsın, olayları arkadaşına.
-Arkadaşlık ‘bi ara görüşelim canım' ise dostluk 'size geliyorum, çay koy'dur.
-Arkadaş zor gününde izlemeye, dost ise kaldırmaya gelir.
-Arkadaş başarını kıskanabilir ama dost başarınla gurur duyar.
-Gün gelir arkadaşlar yara olur ama dostlar her zaman yara bandı.
-Arkadaş tesadüfidir, dost ise seçimdir.
-Arkadaş dedikodu yapar ama dost ‘sana’ inanır!
-Arkadaş, düştüğünüzde akıl verendir. Dost ise elini uzatan...
-Arkadaş sadece zamanı paylaşır dost ise hayatı.
-Arkadaş borç verir, dost helal eder…
-Arkadaşla konuşarak anlaşırsınız, dostla bakışarak...
***
-Arkadaş haber alamadığında sitem eder, dost iyi misiniz diye merak eder.
-Arkadaşın türlü kötülüğü yapması muhtemeldir, dost ise sana gelecek kötülüklere siperdir.
-Arkadaş bir tuşla bile olunurken, dost yılların emeğidir.
***
-Arkadaşla sohbetin kabuğunu soyarsın da göbeğini dostuna ayırırsın.
-Uzun yola mı çıkacaksın? Arkadaş "İyi yolculuklar" diyen iken, dost "Yol paran var mı?" diye sorandır...
-Bir yakınını mı kaybettin? Arkadaş “Başın sağ olsun, çok üzüldüm" diye arayan, dost tabutu sırtlayıp taşıyandır...
-Yanlış yolda mısın? Arkadaş sırt sıvazlar, dost tokadı basar.
-Zor zamanlarda arkadaş gelir, dost kalır.
-Dosta sırrını emanet edersin, arkadaşa selam verir geçersin.
-Tartıştıktan sonra; arkadaş gurur yapar gerekirse özür diler, dost ise çoktan unutmuştur…
-Arkadaş herkestir, dost ise ‘birkaç iyi insan’dır.
-Arkadaşlıklar güzeldir ama dostluklar "paha biçilemez."
"Gidiyoruz" deyince "nereye? " diye sormadan yola koyulan, göze sezdirmeden gözyaşı silen, acıyı tatlı söyleyebilen tüm dostlara selam olsun…

Ninem diyor ki; Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.


Halime Gürbüz'ün önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Bağımlılıkla mücadelenin kapsamı genişletildi: Gençlik projelerine 200 milyon lira destek verilecek
Bağımlılıkla mücadelenin kapsamı genişletildi: Gençlik projelerine 200 milyon lira destek verilecek
Kaydet
Anadolu şefkati ruha dokunacak: Osmanlı’nın şifa merkezi geri döndü
Anadolu şefkati ruha dokunacak: Osmanlı’nın şifa merkezi geri döndü
Kaydet
Kod adı: Hasbara! İslamiyet'e siyonist kumpas
Kod adı: Hasbara! İslamiyet'e siyonist kumpas
Kaydet