Huawei Nova 14 Pro, online mağazaya özel ön satışta 4.000 TL indirim ve hediye 100W SuperCharger ile dikkat çekerken; Honor’un yeni modeli Magic8 Lite ise uygun fiyatlı orta segmentte farklı renk seçenekleriyle Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

ÖMER TEMÜR - Huawei’nin yeni akıllı telefonu Nova 14 Pro, Huawei online mağazaya özel fiyat avantajlarıyla Türkiye pazarında ön satışa sunuldu. Yıl sonuna kadar devam edecek olan ön satış döneminde “depozito çarpanı” sistemi devreye alındı. Kullanıcılar 999 TL’lik bir depozito ödemesi yaparak 39.999 liralık telefonu 4.000 TL fiyat avantajıyla 35.999 TL’den alabiliyor. Ayrıca, satın alım işlemini gerçekleştiren tüm kullanıcılara 100W SuperCharger şarj adaptörü hediye ediliyor.

Honor, global pazarlarda büyük ilgi gören Magic ailesinin yeni üyesi Honor Magic8 Lite’ı Türkiye’de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Orta segment bir telefon olan Magic8 Lite performansı uygun fiyatla almak isteyenler için yeni bir alternatif sunuyor. Cihaz orman yeşili, kızıl kahve ve gece siyahi renkleriyle satışa çıkacak.

