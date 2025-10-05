Huawei Watch GT 6 Türkiye’de: Sporcunun gücünü ölçecek

ÖMER TEMÜR - Huawei, en yeni akıllı saat serisi HUAWEI WATCH GT 6’yı Türkiye’de satışa sundu. WATCH GT 6 Serisi’nin öne çıkan özelliklerinden biri, bisikletçiler için harici bir güç ölçer (power meter) ihtiyacını ortadan kaldıran Sanal Bisiklet Gücü teknolojisi. Saat, hız, eğim ve kullanıcı ağırlığı gibi verileri analiz eden algoritmalarla bisikletçinin anlık güç üretimini (watt) hesaplayabiliyor.

Saatte bulunan Sunflower Konumlandırma Sistemi de GPS doğruluğunu artırmayı hedefliyor. Şirket, bu sistemin yüksek binaların olduğu şehir merkezleri veya yoğun ormanlık alanlar gibi sinyal zayıflığının yaşandığı zorlu şartlarda bile rota takibinde hassasiyet sağladığını belirtiyor. Sağlık takibi özelliklerinde yenilenen TruSense sistemi ise HRV (kalp hızı değişkenliği) metriği ekleyerek vücudun toparlanma durumu ve stres seviyesi hakkında veri sağlıyor. Ayrıca atriyal fibrilasyon riskini tespit edebilen Nabız Dalgası Aritmi Analizi özelliği bulunuyor. 21 güne kadar pil ömrü sunan WATCH GT 6’nın fiyatı 9.999 TL’den başlıyor.