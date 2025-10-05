Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Huawei Watch GT 6 Türkiye’de: Sporcunun gücünü ölçecek

Huawei Watch GT 6 Türkiye’de: Sporcunun gücünü ölçecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huawei Watch GT 6 Türkiye’de: Sporcunun gücünü ölçecek
Huawei, Akıllı Saat, Bisiklet, Spor, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Huawei, bisikletçiler için Sanal Bisiklet Gücü teknolojisi ve gelişmiş GPS doğruluğu sunan yeni akıllı saati WATCH GT 6’yı Türkiye’de satışa çıkardı. 21 güne kadar pil ömrü sunan saat, stres takibi ve kalp ritmi analizi gibi sağlık özellikleriyle de dikkat çekiyor.

ÖMER TEMÜR - Huawei, en yeni akıllı saat serisi HUAWEI WATCH GT 6’yı Türkiye’de satışa sundu. WATCH GT 6 Serisi’nin öne çıkan özelliklerinden biri, bisikletçiler için harici bir güç ölçer (power meter) ihtiyacını ortadan kaldıran Sanal Bisiklet Gücü teknolojisi. Saat, hız, eğim ve kullanıcı ağırlığı gibi verileri analiz eden algoritmalarla bisikletçinin anlık güç üretimini (watt) hesaplayabiliyor.

Huawei Watch GT 6 Türkiye’de: Sporcunun gücünü ölçecek - 1. Resim

Saatte bulunan Sunflower Konumlandırma Sistemi de GPS doğruluğunu artırmayı hedefliyor. Şirket, bu sistemin yüksek binaların olduğu şehir merkezleri veya yoğun ormanlık alanlar gibi sinyal zayıflığının yaşandığı zorlu şartlarda bile rota takibinde hassasiyet sağladığını belirtiyor. Sağlık takibi özelliklerinde yenilenen TruSense sistemi ise HRV (kalp hızı değişkenliği) metriği ekleyerek vücudun toparlanma durumu ve stres seviyesi hakkında veri sağlıyor. Ayrıca atriyal fibrilasyon riskini tespit edebilen Nabız Dalgası Aritmi Analizi özelliği bulunuyor. 21 güne kadar pil ömrü sunan WATCH GT 6’nın fiyatı 9.999 TL’den başlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yapay zekâ yönetmen koltuğundaOkan Buruk'tan derbi sonrası büyük tepki: Tam bir fiyasko
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zekâ yönetmen koltuğunda - TeknolojiYapay zekâ yönetmen koltuğundaİnsansı robot, bilim kurgu filmlerini aratmıyor! - TeknolojiBilim kurgu filmi değil gerçek!Dünyanın her yerine 1 saate teslimat: Uzaydan kargo dönemi başlıyor! - TeknolojiDünyanın her yerine 1 saate teslimat: Uzaydan kargo dönemi başlıyor!Yerli uçan araba AirCar için ön sipariş başladı! İşte fiyatı ve özellikleri - TeknolojiYerli uçan araba AirCar için ön sipariş başladı!Ünlü YouTuber akıllı yüzüğü yüzünden hastanelik oldu! O anları sosyal medya hesabından paylaştı - TeknolojiAkıllı yüzük hastanelik etti! Ünlü YouTuber kabusu yaşadıDünyanın gözü Türkiye’deki uzay vizyonunda olacak! 'IAC 2026'ya Antalya ev sahipliği yapacak - Teknoloji'IAC 2026'ya Antalya ev sahipliği yapacak
Sonraki Haber Yükleniyor...