İnsansı robot, bilim kurgu filmlerini aratmıyor!

Çinli bir robotik şirket AheadForm tarafından geliştirilen, insan yüzüne neredeyse birebir benzeyen yapay zeka destekli baş modeli, mimikler ve göz hareketleri, bilim kurgu filmlerini aratmadı. Yemek hazırlamaktan temizlik yapmaya kadar birçok görevi yerine getirebilecek donanımla kurgulanan robot başı, şu an için yapay zeka destekli teknolojilerin geldiği son noktayı temsil ediyor.

Şirketin hedefi, “Hizmet robotları alanında, en son yapay zekâ ve insansı robot teknolojilerini birleştirerek, yüksek etkileşimli ve gerçekçi görünümlü insansı robotlar oluşturmak.” Tanıtım görüntüleri, adeta “Ben, Robot” ya da “Robocop” filmlerini hatırlattı.

Bu baş, AheadForm Origin M1 modelinin “Sadece Baş” versiyonu. Tanıtımda belirtildiğine göre bu ürün, “araştırma, etkileşim ve yüksek profilli sergiler için” tasarlandı.

GÖZBEBEKLERİNDE KAMERALAR VAR

Başın mimik yetenekleri, deri altına yerleştirilen 25 mikro motor sayesinde mümkün oluyor. Gözbebeklerinin içine yerleştirilen kameralar görsel algı sağlarken, dahili mikrofon ve hoparlörler de anlık sesli iletişime imkân tanıyor. Görünümünün tamamlanmamış bir robotu andırmasına rağmen, geliştiricilere göre bu ürün bir prototip değil.

Foto: AheadForm

Şirket, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kafa modülü çeşitli tabanlara monte edilebilir ya da daha büyük robotik sistemlerle entegre edilebilir. Bu da onu duygu temelli yapay zekâ araştırmaları, insan–robot etkileşimi çalışmaları ve karakter odaklı kurulumlar için ideal bir platform haline getiriyor.

Ancak kamuoyunda yankı bulan asıl konu, robotun teknik özellikleri değil, oluşturduğu psikolojik etki oldu. “Frankenstein” benzetmesi yapılan robot başı, birçok izleyiciyi rahatsız etti. Bir kullanıcı, “Sonunda uncanny valley’in öteki tarafına geçtik” ifadelerini kullanırken, bir diğeri, “Bir robotu insana daha çok benzetmek onu daha sempatik yapmaz, tam aksine daha ürkütücü hale getirir” yorumunu yaptı.

Foto: AheadForm

Yine de bazı kişiler, bu gelişmenin insana benzeyen robotların evriminde önemli bir eşik olduğunu savunuyor. Söz konusu robot başı, yemek hazırlamadan temizlik ve sohbet etmeye kadar pek çok görevi yerine getirmek üzere programlandı.