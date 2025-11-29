Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe maçı öncesi çifte şok: 2 oyuncuyu birden kaybettiler
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir'de cezalı durumu düşen Jerome Opoku, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Onur Bulut'un durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir'de çifte şok yaşandı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Başakşehir'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Onur Bulut, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Sakatlanan Onur Bulut yerini 53. dakikada Ömer Ali Şahiner'e bıraktı.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Turuncu lacivertlilerde 55. dakikada sarı kart gören Jerome Opoku, Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düştü. 27 yaşındaki stoper oyuncusu, sarı lacivertlilerle oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
