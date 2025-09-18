Dünyada bir ilk! ''Robot Alışveriş Merkezi'' görenleri mest ediyor

Çin’in başkenti Pekin’de bir teknoloji mağazası çığır açan bir yeniliğe imza attı. Dünyada neredeyse hiç örneği olmayan ''Robot Alışveriş Merkezi'' kapılarını müşterilere açtı.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Alışılmış alışveriş deneyimlerini unutturan bu mağaza, müşterilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu dükkanda, Einstein’ın gerçekçi robotundan, günlük yaşamı kolaylaştıran yapay zekâ destekli cihazlara ve çocukların ilgisini çekecek etkileşimli aletlere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Robot Alışveriş Merkezi olarak isimlendirilen mağazada, robotların fiyatları da ilgiyle takip ediliyor. Fiyatlar genellikle robotların işlevine göre değişiyor.

Her bütçeye göre robotun satıldığı bu mağazada fiyatlar 2 bin yuandan (yaklaşık 11 bin TL) başlayarak milyonlara kadar çıkabiliyor.

Mağaza her yaş grubundan insana hitap ederken, müşteriler robotlarla doğrudan etkileşime geçebiliyor.