Dünyada bir ilk! ''Robot Alışveriş Merkezi'' görenleri mest ediyor

Dünyada bir ilk! ''Robot Alışveriş Merkezi'' görenleri mest ediyor

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin’de yeni açılan ''Robot Alışveriş Merkezi'', dünyada bir ilke imza attı. Robotik teknolojileri kullanıcılara ulaştırmayı hedefleyen mağazada insansı robotlar satışa çıkarıldı. 

Çin’in başkenti Pekin’de bir teknoloji mağazası çığır açan bir yeniliğe imza attı. Dünyada neredeyse hiç örneği olmayan ''Robot Alışveriş Merkezi'' kapılarını müşterilere açtı. 

Dünyada bir ilk! ''Robot Alışveriş Merkezi'' görenleri mest ediyor - 1. Resim

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Alışılmış alışveriş deneyimlerini unutturan bu mağaza, müşterilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu dükkanda, Einstein’ın gerçekçi robotundan, günlük yaşamı kolaylaştıran yapay zekâ destekli cihazlara ve çocukların ilgisini çekecek etkileşimli aletlere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Dünyada bir ilk! ''Robot Alışveriş Merkezi'' görenleri mest ediyor - 2. Resim

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Robot Alışveriş Merkezi olarak isimlendirilen mağazada, robotların fiyatları da ilgiyle takip ediliyor. Fiyatlar genellikle robotların işlevine göre değişiyor.

Her bütçeye göre robotun satıldığı bu mağazada fiyatlar 2 bin yuandan (yaklaşık 11 bin TL) başlayarak milyonlara kadar çıkabiliyor. 
Mağaza her yaş grubundan insana hitap ederken, müşteriler robotlarla doğrudan etkileşime geçebiliyor. 

