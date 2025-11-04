Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunan muhalefeti 'Türkiye AB'ye giriyor' diye isyan etti! 'Erdoğan'ı durduramadık'

Yunan muhalefeti 'Türkiye AB’ye giriyor' diye isyan etti! 'Erdoğan'ı durduramadık'

Güncelleme:
Yunan muhalefeti &#039;Türkiye AB’ye giriyor&#039; diye isyan etti! &#039;Erdoğan&#039;ı durduramadık&#039;
Yunanistan’da muhalefet, Türkiye’nin Avrupa savunma projelerine dâhil edilmesi ve Ankara’nın artan etkisi karşısında adeta ayağa kalktı. SYRIZA Partisi’nden Rena Dourou, "Türkiye AB’ye giriyor, Erdoğan’ı durduramadık" diyerek Avrupa’yı uyardı.

Yunanistan, Türkiye’nin savunma alanında hızla artan etkisinden rahatsız. Muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA), partisinin Dışişleri Departmanı Başkanı ve Yunan Parlamentosu Avrupa İşleri Komitesi Sekreteri Rena Dourou, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon alımı ve Avrupa savunma projelerine dahil edilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Dourou, Türkiye’nin 20 Eurofighter satın alması ve bunun Almanya, İtalya ve İspanya’nın onayıyla gerçekleşmesi, Ankara’nın Avrupa’nın yeni savunma programı SAFE’e katılımının önünü açtı. Erdoğan'ı durduramadık" ifadelerini kullandı. 

Yunan siyasetçi, "Bu durum Avrupa Birliği’nin geleceği açısından tehlikeli bir gelişmedir" diyerek tepkisini dile getirdi.

ATİNA'DA RAHATSIZLIK BÜYÜYOR

Rena Dourou, Türkiye’nin Avrupa savunma mimarisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesinden endişe duyduklarını belirtti.

“Türkiye, Kıbrıs’ın bir bölümünü işgal etmeye devam ederken Yunanistan’ın egemenlik haklarını tehdit ediyor. Buna rağmen Avrupa içinde, aralarında İspanya’nın da bulunduğu büyük devletler, savunma gibi kritik bir alanda Türkiye ile işbirliği yapmaya istekli görünüyor” dedi.

Dourou’ya göre, Ankara’nın SAFE programına dâhil edilmesi, Türkiye’nin Avrupa güvenlik sisteminde stratejik bir ortak haline gelmesi anlamına geliyor.

“Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınarken, Kıbrıs’ın işgali konusunda bambaşka bir tutum sergiliyorlar” diyen Dourou, çifte standart eleştirisinde bulundu.

Yunan muhalefeti 'Türkiye AB’ye giriyor' diye isyan etti! 'Erdoğan'ı durduramadık' - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ AVRUPA'YI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Yunanistan’daki çevreler, Türkiye’nin hem Eurofighter programında hem de SAFE savunma fonu girişiminde aktif rol almasının, Atina’nın bölgedeki geleneksel avantajlarını sarsmasından endişe ediyor. Ancak Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerleyişi, NATO’nun güneydoğu kanadında dengeleri Ankara lehine çevirmiş durumda.

Diğer yandan başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri , SAFE konusunda Yunanistan’a dolaylı bir mesaj gönderdi. Berlin, Türkiye’nin dışlanmasına yönelik girişimlere karşı çıkarak, NATO ve AB ülkeleri arasında yakın işbirliğinin şart olduğunu hatırlattı.

