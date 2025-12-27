Manisa'da tahliye sevinci acı bitti! Aynı aileden biri çocuk 3 kişi öldü
Manisa’nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ailenin cezaevinden tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri öğrenildi.
Olay, Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Soner Kapucu yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ CAN VERDİ
Kazada, Soner Kapucu (24) ile araçta bulunan Mehmet Kapucu (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TAHLİYE OLAN YAKINLARINI ALMAYA GİDİYORMUŞ
Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., Demirci Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Öte yandan Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.