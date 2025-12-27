Manisa’nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ailenin cezaevinden tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri öğrenildi.

Olay, Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Soner Kapucu yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'da tahliye sevinci acı bitti! Aynı aileden biri çocuk 3 kişi öldü

3 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada, Soner Kapucu (24) ile araçta bulunan Mehmet Kapucu (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAHLİYE OLAN YAKINLARINI ALMAYA GİDİYORMUŞ

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., Demirci Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

