Trabzonspor'da Christ Oula, gözyaşlarını tutamadı! Galatasaray maçında yok
Trabzonspor'da sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Christ Oulai, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
Süper Lig'de Eyüpspor'u deplasmanda tek golle mağlup eden Trabzonspor'da Christ Oulai, cezalı duruma düştü.
Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Oulai, müsabakanın 77. dakikasında sarı kart gördü ve bu kartın ardından cezalı duruma düştü.
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Milli aranın ardından sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Oulai, bu maçta takımını yalnız bırakacak.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Mücadelenin 84. dakikasında oyundan çıkan Oulai, kenara geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
