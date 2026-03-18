RAMS Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Kazımcan Karataş’ın pasında topla buluşan Harit’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Julian meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu önünde bulan Kazımcan Karataş, altıpasın solundan vuruşunu yaptı ve kaleci Julian tekrar gole izin vermedi.

21. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt’un yerden içeri çevirdiği topa arka direkte van de Streek’in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

64. dakikada ceza yayı solundan Paal’ın havadan pasında topla buluşan Soner Dikmen’in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kurtardı.

87. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Brnic’in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+4. dakikada sol kanattan Kazımcan Karataş’ın yaptığı ortada penaltı noktası solundan Nuno da Costa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Julian’da kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Emin Tuğral, Mert Bulut

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Brnic dk. 59), Duarte, Jerome Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Crespo dk. 59), Yusuf Sarı (Onur Bulut dk. 60), Harit, Shomurodov (Nuno da Costa dk. 79), Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 46)

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Ergün, Hamza Güreler, Kaluzinski

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Antalyaspor: Julian Cuesta, Erdoğan Yeşilyurt (Bünyamin Balcı dk. 73), Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen (Storm dk. 90+4), Safuri, Ceesay, Ballet (Samet Karakoç dk. 90+3), van de Streek (Saric dk. 45+1)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Abdülkadir Ömür, Bachir Gueye, Doğukan Sinik, Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar: Selke, Umut Güneş, Jerome Opoku (Başakşehir), Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Julian Cuesta, Soner Dikmen (Antalyaspor)

