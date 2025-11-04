Yunanistan’ın Türkiye takıntısı ters tepti! Kongre planı duvara tosladı

Atina’nın dış politikasını Türkiye karşıtlığı üzerine inşa etme çabası, ülkeyi giderek daha derin bir stratejik çıkmaza sürüklüyor. Güney Kıbrıs ve İsrail’le kurulan askeri ittifaklar, bölgesel güç dengelerini okumakta başarısız olurken, Yunanistan’ın kendi çıkarlarını da tehlikeye atmaya başladı.

ABD'DE TÜRKİYE KARŞITI YASALAR DEVREDE

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail lobilerinin etkisiyle ABD Kongresi’ne sunulan savunma yasası değişiklikleriyle Ankara’yı hedef almaya devam etmişti. Ancak bu girişimler, ne sahada ne de diplomasi masasında sonuç verdi.

Yunan medyası tarafından büyük bir başarı olarak lanse edilen değişiklikler, aslında Washington’un bölgesel öncelikleriyle çelişti. Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı seviye ve artan diplomatik etkisi, bu tür girişimlerin fiilen sonuçsuz kalmasına yol açtı.

Atina'nın yardım dilemesi üzerine Amerikan Helenik Enstitüsü’nün öncülük ettiği girişime, Yunan ve İsrail yanlısı kongre üyeleri destek verirken; Hellenic American Leadership Council (HALC), Foundation for Defense of Democracies (FDD) ve American Jewish Committee (AJC) gibi lobiler de sürece dahil oldu.

Ayrıca Amerikan Helenik Enstitüsü, Kongre üyelerine 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası’na (NDAA) yedi ek değişiklik önerisini desteklemeleri için çağrıda bulundu. Önerilen değişiklikler, İsrail’in Türkiye’ye karşı “niteliksel askeri üstünlüğünü” korumayı, Ankara’nın Suriye ve Irak’taki faaliyetlerini hedef almayı, Türk-İran ilişkilerini denetlemeyi, Türkiye’ye F-35 satışını engellemeyi, F-16 uçaklarının satışını veya modernizasyon teknolojilerinin lisanslanmasını yasaklamayı ve Azerbaycan’ı hedef almayı amaçlıyordu.

ATİNA'NIN YANLIŞ HESAPLARI

Atina’nın son dönemdeki adımları, Türkiye’yi sınırlama takıntısının ülkenin diplomatik manevra alanını daralttığını ortaya koydu.

Yunanistan, bölgesel fırsatları değerlendirmek yerine Türkiye’yi dışlama politikalarına yönelmişti. Yunan medyasının itirafına göre Miçotakis'in yaklaşımı, hem ekonomik hem jeopolitik açıdan Atina’nın elini zayıflattı.

Pentapostagma gazetesi, Suriye, "Libya ve Gazze’deki gelişmeler, Türkiye’nin bölgesel bir güç merkezi olarak etkisini artırırken, Yunanistan’ın kurduğu ittifaklar birer birer çöktü." dedi.

TÜRKİYE SAHADA DA MASADA DA KAZANDI

Türkiye, bölgedeki krizlerin çözümünde belirleyici bir aktör haline geldi. Gazze ateşkesinde üstlendiği rol ve savunma teknolojilerinde elde ettiği başarılar, Ankara’yı bölgesel denklemin merkezine yerleştirdi.

Atina’nın İsrail’le kurduğu dar vizyonlu ortaklık ve Washington’daki lobi faaliyetlerine dayanması ise Yunanistan’ı yalnızlaştırdı.