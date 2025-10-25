ABD’den Rumlara 5 Yıllık silah serbestisi! Yeni KKTC planı gündemde

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Kongresi, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yönelik silah ambargosunu kalıcı hale getirebilecek yeni bir adım attı.

 ABD Senatosu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yönelik silah satış ambargosunu beş yıl boyunca kaldıracak yeni bir yasa tasarısını gündemine aldı.

Tasarının yasalaşması halinde, Rum Kesimi’ne uygulanan silah ambargosu her yıl yenilenmek zorunda kalmayacak, beş yıl boyunca otomatik olarak yürürlükte kalacak.

ABD Senatosu’na sunulan iki partili tasarı, Demokrat Senatör Cory Booker ve Cumhuriyetçi Senatör Jerry Moran tarafından hazırlandı. Tasarı, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne gönderildi.

ABD medyasının aktardığına göre tasarı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri iş birliğini “güçlendirmeyi” ve ambargonun yıllık onay zorunluluğunu kaldırarak “istikrarlı bir çerçeve” oluşturmayı gündemine almış durumda. Komite düzenlemeyi bugün oylayacak. Onay çıkması halinde tasarı Senato Genel Kurulu’na gidecek.

RUM LOBİSİ DEVREDE

Tasarı, Temsilciler Meclisi’nde Rum asıllı Kongre üyesi Chris Pappas tarafından yürütülen benzer bir girişimle paralel ilerliyor. Pappas, aynı düzenlemeyi “State Department Reauthorization Act” adlı yasa tasarısına eklemişti.

Ancak Senato cephesinde düzenlemenin henüz net bir karşılığı yok. Bu nedenle yasa teklifinin ilerleyebilmesi için iki ihtimal bulunuyor: Tasarının hem Meclis hem de Senato’da bağımsız olarak kabul edilmesi veya Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) içine ek madde olarak dahil edilmesi.

Booker-Moran tasarısı komiteden geçer ve Meclis’te onaylanan maddeyle uyumlu hale getirilirse, Rumlara silah satışı önündeki engellerin uzun vadeli olarak kalkması bekleniyor.

NE DEĞİŞİYOR?

Yeni düzenleme, 2019 tarihli Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası (EastMed Act) ile 2020 tarihli NDAA maddelerinde değişiklik öngörüyor.

Her iki yasada yer alan “bir mali yıl” ifadesi “beş mali yıl” olarak değiştirilecek.

Tasarının yürürlüğe girmesi halinde, Rum Kesimi beş yıl boyunca ABD’den silah tedarik edebilecek, Türkiye’nin bölgesel güvenlik dengeleri açısından yeni bir diplomatik mücadele süreci başlamış olacak.

