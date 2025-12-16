Takımın 3-1 geriden gelmesi ve rakibine karşı üstün bir futbol sergilemesi gurur verirken ilerisi adına da ümitlendirdi. Genç ve yeni isimlerden kurulu takımın inancı da takdir gördü...

Süper Lig’de belki de sezonun en heyecan verici, seyir zevki yüksek mücadelesi önceki akşam Trabzon’da oynandı. İkinci sırada bulunan bordo mavililer, yarışın gerisinde kalan Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı ama skordan bağımsız ev sahibi takım adına kazanımları fazla olan bir mücadeleydi. Pina ve Onuachu gibi iki önemli değerinden mahrum Fırtına, maçın daha ilk yarısında 3-1 geriye düşerken mücadeleden düşmeyen bir teknik ekip ve takım vardı sahada. Karadeniz ekibi, birçok duyguyu içinde barındıran bir 90 dakika çıkardı. Pes etmeyen savaşçı kimliğini ortaya koyan Fatih Tekke’nin oyuncuları hem inandı hem de camiasını inandırdı.

TEK KEŞKE; ONUACHU

Tabii ki maç öncesi tek düşünce galibiyetti ama 3-1 geriye düşen takımın geri dönüşü bordo mavililere galibiyet etkisi yaptı. Özellikle ikinci devrede sergilenen tek kale futbol, sezon rekorlarının kırılması pek Tekke tarafından dillendirilmese de “şampiyonluk” düşüncesini güçlendirdi. Daha önceki maçlara yeteri kadar ilgi göstermeyen taraftar da takıma olan inancını ve desteğini ortaya koydu. Yenilen gollerde bireysel hatalar ön planda olurken devamında gelen takım oyunu sağlı sollu bindirmeler takdir gördü. Hem teknik ekibin hem de camianın keşkesi ise özellikle (kart cezalısı) Paul Onuachu’nun olmamasıydı. Özet; tabela 3-3 ama Karadeniz’de zafer havası var.

10 PUANA DİREKT KATKI

Trabzonspor’un Beşiktaş’tan kiraladığı Ernest Muçi, gollerine devam etti. Kariyerinde ilkleri gören Arnavut oyuncu arka arkaya dört maçta gol sevinci yaşarken altı gole en hızlı ulaştığı sezonu da yaşadı. Ve bordo mavili yönetimin bonservisi konusunda “Hocamız isterse alırız” dediği Muçi, son dört maçta elde edilen 10 puana (3 galibiyet, 1 beraberlik) direkt etki etti.

İKİ İSME CANLI TAKİP

Trabzonspor-Beşiktaş maçını sadece Türkiye izlemedi Avrupa’dan da gelenler vardı. İngiltere ve Fransa’dan 11 farklı scout ekibi maça akredite olmuştu. Tabii ki hedefteki isimler Trabzonspor’dan Batagov ve Oulai’ydi. Ancak maçın adamı olan Zubkov’un da performansıyla dikkati çektiğini belirtelim.

İÇ SAHA BAŞARISI

Bordo mavili ekip, Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda sahasındaki 17 resmî karşılaşmada sadece bir mağlubiyet yaşarken 219 gündür kaybetmedi. Tekke ile üçü Türkiye Kupası’nda olmak üzere evinde oynadığı 17 resmî mücadelede bir yenilgi, 10 galibiyet ve altı beraberlik geldi. Tek mağlubiyeti geçen sezon G.Saray’a karşı gören Fırtına, sonrasındaki 11 maçta altı galibiyet, beş beraberlik aldı.

