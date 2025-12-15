Süper Lig'in zirvesinde sıralama değişti! Gol krallığında yarış kızıştı
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek ikinciliği Trabzonspor'dan geri aldı. Antalya deplasmanında rahat kazanan sarı kırmızılılar liderliğini sürdürürken Beşiktaş ile berabere kalan Trabzonspor ise üçüncülüğe geriledi.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 4-0 kazandı.
Ligde 16. haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider giren Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 39'a çıkartarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Konyaspor galibiyetiyle 36 puana yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada karşılaşan Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci giren bordo-mavili ekip, rakibinin 4 puan gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi.
Üst sıraları zorlayan takımlardan Samsunspor, RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilirken, Göztepe ise Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE 2 İSİM
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun gol krallığı yarışında heyecan devam etti. Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Başakşehirli Eldor Shomurodov zirveyi paylaştı.
Paul Onuachu (Trabzonspor) | 11 gol
Eldor Shomurodov (Başakşehir) | 11 gol
Anderson Talisca (Fenerbahçe) | 8 gol
Mauro Icardi (Galatasaray) | 8 gol
LİGDEKİ SONUÇLAR
Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 0-0
Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 3-0
Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-0
Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: 1-4
Gaziantep FK-Göztepe: 0-1
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: 1-1
Trabzonspor-Beşiktaş: 3-3
Samsunspor-RAMS Başakşehir: 0-2
Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 4-0
PUAN DURUMU
Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|16
|12
|3
|1
|36
|12
|24
|39
|2.FENERBAHÇE
|16
|10
|6
|0
|36
|14
|22
|36
|3.TRABZONSPOR
|16
|10
|5
|1
|30
|16
|14
|35
|4.GÖZTEPE
|16
|8
|5
|3
|19
|9
|10
|29
|5.BEŞİKTAŞ
|16
|7
|5
|4
|29
|22
|7
|26
|6.SAMSUNSPOR
|16
|6
|7
|3
|22
|18
|4
|25
|7.GAZİANTEP FK
|16
|6
|5
|5
|23
|25
|-2
|23
|8.RAMS BAŞAKŞEHİR
|16
|5
|5
|6
|22
|17
|5
|20
|9.KOCAELİSPOR
|16
|5
|5
|6
|13
|16
|-3
|20
|10.CORENDON ALANYASPOR
|16
|3
|9
|4
|14
|15
|-1
|18
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|16
|4
|6
|6
|20
|23
|-3
|18
|12.TÜMOSAN KONYASPOR
|16
|4
|4
|8
|20
|28
|-8
|16
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|4
|3
|9
|17
|21
|-4
|15
|14.KASIMPAŞA
|16
|3
|6
|7
|14
|21
|-7
|15
|15.HESAP.COM ANTALYASPOR
|16
|4
|3
|9
|15
|29
|-14
|15
|16.ZECORNER KAYSERİSPOR
|16
|2
|8
|6
|15
|32
|-17
|14
|17.İKAS EYÜPSPOR
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|-11
|13
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|16
|2
|3
|11
|14
|30
|-16
|9
İLK YARININ SON HAFTA PROGRAMI
Trendyol Süper Lig'de gelecek haftanın ardından devre arasına girilecek.
Ligde ilk yarının son hafta programı şöyle:
19 Aralık Cuma:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (TURKA Araç Muayene Kocaeli)
20 Aralık Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
21 Aralık Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
22 Aralık Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)