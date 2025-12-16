“Yaptığım açıklamalarda Trabzonspor’un ‘T’si bile geçmemişken bu neyin telaşı? Hakem yönetiminden memnun musunuz, değilseniz neden iki çift laf etmediniz?”

MURAD TAMER - Beşiktaş Asbaşkanı ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, 3-3 sona eren dev maç sonrası Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral’ın “Mağdur edebiyatı yapıyorlar” açıklamasına cevap verdi.

Kılıç, “Maç sonrasında yaptığım açıklamalarda Trabzonspor’un ‘T’si dahi geçmemişken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın ‘Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Çok açık ve net konuşuyorum. Bizden sonra Beşiktaş gelir’ ifadesi hafızalarda tazeliğini korumaktayken bu zat iki kulüp arasında kin ve nefret tohumları serpmektedir” dedi.

OLAY YERİNE İLK SUÇLU GELİR

Kılıç “TFF ile hakemleri hedef alan açıklamamdan neden rahatsız oldunuz da ‘Olay yerine ilk olarak her zaman suçlu gelir’ sözünü akla getirecek şekilde apar topar açıklama yapma gereği duydunuz? Hakemin yönetiminden siz memnun musunuz, memnun değilseniz neden bu konuda da iki çift laf edemediniz? Biz; köyde köpek olsun, olmasın, birileri ister çomakla ister çomaksız dolaşsın doğru bildiklerimizi yüksek sesle söylemeye devam edecek, son örnekten hareketle birileri gocunsa dahi hak ve adalet arayışını sadece kendimiz için değil, tüm kulüplerimiz için kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞTE O MAÇLAR

4 Ekim | Galatasaray (D) 0-1 / 1-1

18 Ekim | Gençlerbirliği 1-0 / 1-2

26 Ekim | Kasımpaşa (D) 0-1 / 1-1

2 Kasım | Fenerbahçe 2-0 / 2-3

24 Kasım | Samsunspor 1-0 / 1-1

14 Aralık | Trabzonspor (D) 0-2 / 3-3

Haberle İlgili Daha Fazlası