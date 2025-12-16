Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 kişi, M.A. isimli şahsı tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırganlardan biri şahsın kulağını ısırarak koparırken, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde alkollü 4 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle M.A.'ya saldırdı. 4 kişi şahsı dakikalarca darbederken, bu sırada saldırganlardan biri şahsın üzerine çıkıp kulağını ısırarak kopardı.

KOPAN KULAK HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Çevredekilerin araya girmesi ve polis ekiplerinin gelmesi ile şahıs kurtarıldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kopan kulak ise polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi.

O ANLAR KAMERADA

Gözaltına alınan 3 saldırgan şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı, 1 şahsın ise arandığı belirtildi. Olayın yaşandığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın saldırıya uğradığı, yere düştüğü ve darbedilmeye devam edildiği görüldü.



