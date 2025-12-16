Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY), halka arzı yatırımcıların yoğun talebiyle sonuçlandı. KAP'a yapılan açıklamaya göre; halka arz büyüklüğü 2 milyar 38,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Peki, Zeray Gayrimenkul (ZERGY) ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından 10-11-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Zeray GYO halka arzında talep ve dağıtım rakamları açıklandı. Sabit fiyatla yapılan talep toplama sürecinde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı ilgisi dikkat çekti. Halka arzın tamamlanmasıyla "ZERGY ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi" sorularının cevapları belli oldu.

ZERGY HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Zeray GYO’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamasına göre ZERGY paylarının 18 Aralık 2025 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması planlanıyor. Şirket, borsada ZERGY koduyla yatırımcı karşısına çıkacak.

ZERAY GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Zeray GYO halka arzında pay başına fiyat 13 TL olarak belirlendi ve toplam 156 milyon 800 bin adet pay satışa sunuldu. Halka arzın toplam büyüklüğü 2,038 milyar, olarak gerçekleşti.

Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda, 358.281 yurtiçi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 1,44 katı, 157 yurtiçi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,48 katı talep toplandı. Satışa sunulan 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay için toplam tahsisatın yaklaşık 2 katı olmak üzere 307.713.612 TL nominal değerli talep gerçekleşti. Halka arzda 348.179'u yurtiçi bireysel yatırımcıya, 150'si de yurtiçi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 348.239 yatırımcıya 156.800.000 adet payın dağıtım yapıldı.

ZERAY GAYRİMENKUL BORSADA İŞLEM TARİHİ

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz sonrası yüzde 25,05 oranında halka açıklık seviyesine ulaştı. Şirket paylarının 18 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmesiyle birlikte, Zeray GYO’nun sermaye piyasalarındaki yolculuğu resmen başlamış olacak.

Şirket yönetimi, halka arzdan elde edilen kaynağın yeni projelerde, büyüme stratejisinde ve finansal yapının güçlendirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

