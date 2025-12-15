Kaydet

Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi'nde akşam saatlerinde yiyecek aramak için şehre inen bir tilki, kendisini görüntüleyen ve yanına çağıran vatandaşı fark edince panik yaşadı. Çıkış yolu bulamayıp sağa sola koşturan tilki, o sırada orada bulunan bir kediyi de korkutarak otomobilin altına saklanmasına neden oldu. Hem aç kalan hem de korkudan ne yapacağını şaşıran tilki, girdiği bahçeden tek bir sıçrayışla kaçarak karanlıkta gözden kayboldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası