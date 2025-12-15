İBB’nin Arnavutköy'deki Mavi Göl'de ‘rehabilitasyon’ adı altında yürüttüğü çalışma sonucu, belgesellere konu olan doğa yok oldu. Türkiye'nin en berrak suyuna sahip göllerinden biri olarak anılan gölde çok sayıda balık öldü. Mavi Göl’ün son hali yürek sızlattı.

İstanbul'un en büyük hafriyat döküm sahası olarak bilinen Arnavutköy’de milyonlarca balık, canlı türü ve su altı bitki türünün hayat bulduğu Mavi Göl’ün son hali kahretti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen rehabilitasyon çalışmasının ardından Mavi Göl ve çevresinde doğal hayat neredeyse yok oldu. İBB tarafından yürütülen dolgu çalışmalarında bölgeye binlerce kamyon hafriyat toprağı döküldü.

ÇOK SAYIDA BALIK ÖLDÜ Bir zamanlar belgesellere konu olan bölge, hafriyat toprağı ile kapatıldı. İBB’nin işlemleri sonrasında gölün su dengesi bozuldu, suyun yerini çamur tabakası aldı, yüzlerce balık öldü. Göl tabanının balçığa döndüğü alanda, balıklar oksijensiz kaldı.

BELGESELLERE KONU OLMUŞTU Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, Mavi Göl'ün geçmişi hakkında konuştu. Paralı, yaklaşık 300 dönümlük su yüzeyine sahip Mavi Göl'de 6 ay öncesine kadar çok sayıda balığın ve canlı türünün yaşadığını söyledi.

“MİLYONLARCA CANLI TÜRÜ VARDI" Paralı, şöyle konuştu: 30-40 sene önce buradaki madencilik faaliyetleri tamamlandığında doğa burayı bünyesine almış, kaynak sularıyla beslemiş ve burayı bir göle çevirmişti. İçerisinde milyonlarca balık, canlı türü ve su altı bitki türü vardı. Doğal kaynak sularıyla oluştuğu için birçok belgesel kanalı buraya gelip su altı belgeselleri çekmiş ve burası İstanbul'un, hatta Türkiye'nin en berrak suyuna sahip göllerinden biri olarak anılmıştı.

“GÖLÜMÜZÜ KURTARAMADIK” İBB tarafından döküm sahası ilan edilen bölgenin hafriyat toprağıyla doldurulmaya başlanması üzerine gölün yaşam alanının yok olduğunu işaret eden Paralı, şöyle tepki gösterdi: Bu eylem başlamadan önce defalarca yetkililerle temasa geçtik. Alternatif çözüm önerileri sunduk. Gölün rekreasyon ve mesire alanı olarak değerlendirilmesi için projeler hazırladık. Amatör balıkçılığın yapılabileceği, kürek ve kano gibi su sporlarının icra edilebileceği, etrafında spor alanlarının yer alacağı, kampçılık ve karavan parkı gibi faaliyetlerin yapılabileceği yaklaşık 600 dönümlük sembol bir park projesi hazırladık. Buna rağmen gölümüzü kurtaramadık.

“BİRÇOK CANLI DİRİ HAFRİYATA GÖMÜLMÜŞ OLDU” "Rehabilitasyon" olarak nitelendirilen işlemin "hafriyat dökümü" olduğunu söyleyen Paralı “Su altındaki bitkiler, balıklar ve canlılar da bu alanın bir parçasıydı. Bu hafriyat dolgusu neticesinde göl içerisindeki birçok canlı, diri diri hafriyata gömülmüş oldu” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası