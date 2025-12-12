Revna Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı içeriklerinin yanı sıra son günlerde boşanma davasıyla konuşuluyor. Talep ettiği nafaka ve tazminatla yeniden gündeme gelen Revna Sarıgül'ün özel hayatına dair detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Revna Sarıgül kimdir?

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile yaşadığı boşanma süreciyle magazin gündeminin odağına yerleşen Revna Sarıgül, hem kişisel geçmişi hem de açılan dava kapsamında yaptığı taleplerle dikkat çekiyor. Açılan davaya ilişkin ayrıntılar netleşirken Revna Sarıgül’ün kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

REVNA SARIGÜL KİMDİR?

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Revna Sarıgül, eğitim hayatını yurt dışında sürdürdü. 2014-2017 yılları arasında King’s College London Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünde eğitim alan Sarıgül, üniversiteden yüksek dereceyle mezun oldu. Akademik eğitiminin yanı sıra çocukluk yıllarından itibaren ilgi duyduğu mutfak sanatları alanında da kendini geliştirdi.

Bu doğrultuda dünyaca ünlü Le Cordon Bleu London ve Leiths Cookery School’dan aşçılık ve gastronomi alanında sertifikalar aldı. Spor ve sağlıklı yaşamı hayatının merkezine alan Sarıgül, sağlıklı beslenme üzerine çeşitli eğitimler tamamladı. 2018 yılından bu yana tariflerini, deneyimlerini ve günlük yaşamına dair paylaşımlarını Instagram ve YouTube platformları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Revna Sarıgül kimdir?

REVNA SARIGÜL KİMİN KIZI?

İstanbul'da doğup büyüyen Revna Sarıgül, iş insanı Dursun Çakır'ın kızıdır.

REVNA SARIGÜL ÖMER SARIGÜL NEDEN BOŞANIYOR?

Ömer Sarıgül ile 2019 yılında evlenen Revna Sarıgül’ün bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Çiftin evlilikte bir süredir yaşanan sorunların ardından boşanma süreci başlatıldı. Gazeteci Bülent Cankurt'un köşesinde paylaştığı bilgilere göre Revna Sarıgül eşinin kendisini aldattığını öne sürerek avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı.

Revna Sarıgül Ömer Sarıgül neden boşanıyor?

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, açılan davada Revna Sarıgül’ün, iki çocuk için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise aylık 1,5 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin TL nafaka talep ettiği, ayrıca 1,5 milyar TL maddi ve manevi tazminat istediği öğrenildi. Ömer Sarıgül ise talep edilen rakamların ekonomik koşullar içinde ödenmesinin mümkün olmadığını belirterek bu talepleri reddetti. Sürecin anlaşmalı boşanmadan çekişmeli davaya dönüştüğü ifade ediliyor.

İddialara ilişkin taraflardan açıklama gelmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası