Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün boşanma davası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. 2 çocuğunun annesi Revna Sarıgül, boşanmak için 1,5 milyar TL tazminat ile aylık 3 milyon 300 bin TL nafaka talep etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğulları da en az kendisi kadar gündemde yer alıyor. Daha önce Emir Sarıgül’ün özel hayatıyla magazin gündemine gelen aile, şimdi de Ömer Sarıgül’ün boşanma süreciyle konuşuluyor.

3,3 MİLYON NAFAKA VE 1,5 MİLYAR TL TAZMİNAT

Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül’ün boşanma davası, talep edilen rekor nafaka ve tazminat ile gündeme oturdu.

Revna Sarıgül, ihanet iddiasıyla Ömer Sarıgül’e açtığı davada 2 çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için aylık 1.5 milyon TL nafaka istedi. Yani toplam; 3 milyon 300 bin TL. Tazminat olarak da 1.5 milyar TL talep etti.

Ömer-Revna Sarıgül’ün boşanma davasında rekor nafaka! 1,5 milyar TL de tazminat talep etmiş

ÖMER SARIGÜL TALEP EDİLEN MİKTARLARI REDETTİ

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre turizmci Ömer Sarıgül, aylık 3 milyon 3 bin TL nafaka ve 1.5 milyar TL yazminatı Türkiye’nin ekonomik şartlarında ödemesinin mümkün olmadığını söyledi. Teklif ettiği rakam kabul görmeyince anlaşmalı boşanma davası bir anda çekişmeliye döndü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTI! BABA ÇOCUK GÖRÜŞMESİ KESİLDİ

Kendisine yapılan teklifi kabul etmeyen Revna Sarıgül, avukatı Didem Büyükpınar aracılığıyla uzaklaştırma kararı çıkarttı ve düzenli bir araya gelen baba çocukların görüşmesi kesildi.

Sarıgül’ün itirazı üzerine mahkeme dün uzaklaştırma kararı aldırdı. Ömer Sarıgül, avukatı Sibel Engin kanalıyla karşı dava açmaya hazırlanıyor.

