Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın yaklaşık 3 buçuk ay önce başlayan evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Mehmet Ali Erbil’in sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silmesi ve ardından gelen “Gülseren Ceylan’ın boşanma vekaleti verdi” iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos’ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evlilikleri, başta bir küs bir barışık ilerleyen bir tablo çizmişti. Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Ali Erbil, evlilikleri ve özel hayatıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalar ikilinin arasını bozmuştu.

AÇIKLAMASI KIZDIRMIŞTI

Ünlü şovmen, konuk olduğu Esra Ezmeci’nin programında yöneltilen “Aldatmadığınız bir kadın oldu mu?” sorusuna, babasının çapkın biri olduğunu vurgulayarak, “Sanırım bizde genetik. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim, hiçbir zaman tek eşli kalamadım” cevabını vermişti.

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Bu itiraf sonrası, iddialara göre Gülseren Ceylan evden ayrılmış ve çift arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı. Ardından Mehmet Ali Erbil, TikTok’taki canlı yayında eşine şu sözlerle özür dilemişti:

“Gülseren Erbil’i sevdim. Onu üzdüysem özür diliyorum. Allah herkese böyle bir sevgi nasip etsin.”

Bu açıklamalarla, çiftin arası yeniden düzelmiş ve evlilikleri bir süre daha sorunsuz devam etmişti.

MEHMET ALİ ERBİL FOTOĞRAFLARI SİLDİ, GÜLSEREN CEYLAN HESABINI KAPATTI

Ancak son günlerde yaşanan bazı gelişmeler, yeniden magazin gündemini hareketlendirdi. Gülseren Ceylan’ın ‘Erbil’ soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatması, dikkatleri üzerine çekti. Bununla eş zamanlı olarak Mehmet Ali Erbil’in sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silmesi, ‘yeni bir krizin işareti’ olarak yorumlandı.

İDDİA: BOŞANMAK İÇİN VEKALET VERMİŞ

Öte yandan, sosyal medya ve bazı magazin hesaplarında, Gülseren Ceylan’ın notere giderek boşanma vekaleti verdiği ileri sürüldü. Çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan bu sessizlik “Boşanma mı geliyor?” sorusunu akıllara getirdi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu anda gözler, Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’dan gelecek olası açıklamaya çevrilmiş durumda. Çiftin söyleyecekleri merakla bekleniyor.

