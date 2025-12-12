Ukrayna'daki savaşın sonucu ne olursa olsun, Türkiye hem ekonomik hem de stratejik alanda devasa fırsatların eşiğinde... İngiliz Ekonomist Timothy Ash Türkiye Today'de kaleme aldığı yazıda, kalıcı barış durumunda, Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde Türk inşaat firmaları kilit rol üstlenirken, Baykar'ın savaşta kurduğu güçlü stratejik bağlar sayesinde Türkiye'nin öncü konumda olacağını belirtti. Barışın kalıcı olmaması durumunda dahi, Avrupa'nın Rusya tehdidi algısıyla NATO savunma harcamalarını yükseltme tahaddüdü, yıllık 1 trilyon dolarlık kazançlı bir pazar oluşturuyor. Ash, Baykar'ın SİHA'ları, Roketsan'ın roketleri ve güçlü üretim kapasitesi ile Türk savunma sanayii, bu büyüyen pazarda önemli bir pay elde etmeye devam edeceğini vurguladı.

Ash, yaptığı analizde Ukrayna’daki barışın Türkiye’ye getirebileceği büyük fırsatlara dikkat çekti. Ash, tüm dünyanın Ukrayna'daki savaşın erken sonlanabileceği umutlarına ve ABD arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerine odaklanmış bir haldeyken, bu durumun Türkiye için önemli faydalarını öne çıkardı. Ash’in analizinden dikkat çeken başlıklar ise şu şekilde:

ENERJİ VE EMTİA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Kalıcı bir barış ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların kalkması, petrol, enerji ve emtia fiyatlarındaki jeopolitik primi düşürebilir. Bu, küresel petrol fiyatlarında halihazırda konuşulan fazlalıkla birleştiğinde, varil başına 50 dolara (yaklaşık 2 bin 130 lira)daha yakın düşük petrol ve enerji fiyatları, Türkiye'nin ticaret ve cari işlemler dengesini iyileştirmeye, lirayı desteklemeye ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, daha düşük politika faizlerine izin vererek reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesine ivme kazandırabilir.

Baykar ve diğer Türk devlerinin yükselişi: Ukraynadaki barış Türkiye için neler getirecek?

UKRAYNA’NIN YENİDEN İNŞASINDA KİLİT ROL

Türkiye, Ukrayna'daki barışın büyük bir yeniden inşa çabasına yol açması durumunda da önemli ölçüde fayda sağlayacak. Tahminler, savaş sırasında Ukrayna'daki kayıpların 1 trilyon doların üzerinde (yaklaşık 42 trilyon lira) olduğunu gösteriyor. Yeniden inşa çabaları, önümüzdeki yirmi yıl boyunca yılda en az 50 milyar doları (yaklaşık 2 trilyon 100 milyar lira) bulabilir. Savaş sırasında Baykar insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere kritik askeri teçhizat tedarikiyle Ukrayna ile güçlü stratejik ilişkiler geliştiren Türkiye, bu süreçte önde gelen bir rol üstlenebilir. Ukrayna'da iyi bilinen ve saygı duyulan Türk inşaat şirketleri, yeniden inşa sözleşmelerinden yararlanmak için iyi bir konumda olacaktır.

BAYKAR VE TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN YÜKSELİŞİ

Diğer taraftan, barışın kalıcı olmaması veya Avrupa'nın Rusya'dan gelebilecek sürekli askeri tehdit algısı, Türkiye için savunma sanayii alanında devasa bir yeni pazar oluşturma potansiyeli taşıyor.

Baykar ve diğer Türk devlerinin yükselişi: Ukraynadaki barış Türkiye için neler getirecek?

NATO'nun savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 2'sinden uzun vadede yüzde 5'ine çıkarma taahhüdü, Avrupa için yıllık 1 trilyon dolarlık devasa ve kazançlı bir pazar anlamına geliyor. Ukrayna için de, savunma harcamalarının uzun yıllar boyunca on milyarlarca dolar seviyesinde sürdürülmesi muhtemel.

Bu durum, askeri teçhizat ve savunma teknolojisi için büyük ve büyüyen bir pazarı temsil ediyor. Türkiye, bu alanda Baykar'ın son teknoloji insansız hava araçları, Roketsan'ın roketleri, askeri araçlar, gemiler ve mühimmat üretimi gibi güçlü yönlere sahip.

SAVAŞ TECRÜBESİ VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Türk ordusu, çatışma deneyimi ve savaşta test edilmiş savunma sanayii kompleksi ile saygı görüyor. Türkiye, Ukrayna ile özellikle Karadeniz'deki Rus tehdidini kontrol altına alma konusunda ortak çıkarlara dayanan stratejik bir ortaklığa ve motor tedarikinden insansız hava aracı ve çeşitli askeri teçhizat tedarikine uzanan bir işbirliği geçmişine sahip.

Baykar ve diğer Türk devlerinin yükselişi: Ukraynadaki barış Türkiye için neler getirecek?



İHRACATTA REKABET AVANTAJI OLDUKÇA YÜKSEK

Türk ve Ukraynalı şirketler halihazırda savunma teknolojisi alanında işbirliği yapıyor ve bu işbirliğinin savaş bittikten sonra da devam etmesi, Türk şirketlerine savunma ve teknoloji ihracatında bir avantaj sağlayacak. Avrupa'nın ise askeri üretim ve kapasiteyi hızla artırması gerekiyor ve Türkiye, Avrupa'nın genellikle gerisinde kaldığı üretim ölçeğine zaten sahip.

Baykar ve diğer Türk devlerinin yükselişi: Ukraynadaki barış Türkiye için neler getirecek?



AVRUPA İLE İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ

Avrupa ve Türkiye arasındaki gelişmiş işbirliği, ABD'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için Avrupa savunma üretimini hızla ilerletebilirken, Türkiye de kendi savunma sanayii sektörünü daha da geliştirmek için teknoloji değişimi ve transferi umuduyla karşılıklı bir çıkar bekleyebilir. Piaggio ve Baykar arasında İtalya'da yakın zamanda gerçekleşen işbirliği, bu umut için bir zemin sunuyor. Bu tablo, Ukrayna'daki savaşın sona erme şekli ne olursa olsun, Türkiye'nin jeopolitik konumunu ve özellikle savunma sanayii kapasitesini yeni ve büyük fırsatlarla güçlendirebileceğini gösteriyor.

