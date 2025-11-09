Baykar Avrupa pazarına açılıyor! KIZILELMA artık İtalya’da üretilecek

Türk savunma sanayisinin gururu KIZILELMA, Avrupa’ya taşınıyor. İtalyan savunma devi Leonardo, KIZILELMA’nın İtalya’da üretileceğini resmen açıkladı. Böylece Baykar ile Leonardo’nun ortak girişimi LBA Systems, Türkiye’nin milli İHA teknolojisini Avrupa sahnesine taşıyacak. KIZILELMA, F-35 gibi 5. nesil savaş uçaklarında yer alan buruna konuşlu Elektro-Optik hedefleme sistemine de sahip olacak.

KIZILELMA İTALYA'DA ÜRETİLECEK!

Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, üçüncü çeyrek raporlarını açıklarken, KIZILELMA dahil beş farklı İHA’nın İtalya’daki üç tesiste üretileceğini duyurdu.

Cingolani, "Kızılelma her türlü platforma entegre edilebilecek evrensel yardımcı savaş uçağımız olacak. Kontrol elektroniğini geliştirebildiğiniz sürece her sistemle uyumlu hale getirilebilir ve bu da bizim uzmanlık alanımız." dedi.

ÜÇ TESİSTE ÜRETİM PLANI Leonardo raporuna göre, LBA Systems kapsamında üretim planı şöyle şekillendi: Grottaglie (Güney İtalya): KIZILELMA’nın kompozit üretimi ve son montajı yapılacak. Ronchi dei Legionari (Kuzey İtalya): Bayraktar TB3 ve İtalyan Mirach platformunun üretimi gerçekleştirilecek. Villanova d’Albenga (Baykar’ın Piaggio Aerospace tesisi): Bayraktar TB2 ve AKINCI’nın son montajı yapılacak. Bu tesislerin tamamı, Roma ve Torino’daki mühendislik ve teknoloji merkezleriyle desteklenecek.

Bayraktar KIZILELMA, ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki süreçte ise ses hızının üstüne çıkabilecek. KIZILELMA 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak.

"NAKİT ÜRETEN YILDIZ" TB3

Bayraktar TB3 modelini “bu sınıftaki makineler arasında nakit üreten bir yıldız” olarak tanımlayan Cingolani, ayrıca 200 kg kalkış ağırlığı ve 50 kg faydalı yük kapasitesine sahip Mirach için "standart bir drone’dan çok bir füze gibi" dedi.

BAYKAR-LEONARDO ORTAKLIĞI GÜÇLENİYOR

Baykar ve Leonardo’nun kurduğu LBA Systems, yalnızca İHA üretimiyle sınırlı kalmayacak. Ortaklık; uzay teknolojileri, motor sistemleri ve yapay zeka alanlarında da iş birliğini kapsıyor.

Leonardo’nun CEO’su, "Üretim hatlarını geliştirmek ve gerekli yatırımları yapmak için çalışıyoruz. Entegrasyon süreci devam ediyor ve savunma bakanlığı dahil ilgili otoritelerle günlük temas halindeyiz. İlk ürünün gelecek yıl piyasaya sunulacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Stantta aynı zamanda KIZILELMA’nın boyutları, taşıyacağı sensörler/mühimmatlar ve muharebe kabiliyetleri konusunda bilgiler de yer almakta. 10 m kanat açıklığı ve 14.7 m boya sahip olan KIZILELMA, boyut açısından savaş uçaklarına yakın bir yerde duruyor.

KIZILELMA DONANIYOR: YENİ SİLAH PAKETLERİ VE GEMİ İNİŞ YETENEĞİYLE SAHAYA ÇIKIYOR

Bayraktar KIZILELMA, yeni nesil mühimmat ve entegrasyonlarla görev alanını genişletiyor. Platforma entegre edilecek silah sistemleri ve KIZILELMA’nın operasyonel kabiliyetlerine ilişkin ayrıntılar netleşti.

TAŞINACAK MÜHİMMAT VE SİSTEMLER AÇIKLANDI

KIZILELMA ile birlikte kullanılacak başlıca mühimmat ve güdüm sistemleri arasında GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesi, BOZDOĞAN görüş içi hava-hava füzesi, minyatür bomba ve IDEF21 fuarında ilk kez sergilenen IIR arayıcı başlıklı minyatür bomba yer alıyor. Ayrıca KGK-82 güdüm kiti, LAÇİN güdüm kiti ile SOM seyir füzesi entegrasyonları planlandı.

HIZ, MÜHİMMAT KAPASİTESİ VE SİLAH YERLEŞİMİ

Bayraktar KIZILELMA, ses hızına yakın seyir süratiyle görev yapacak; ilerleyen versiyonlarda ses hızının üzerine çıkma potansiyeli bulunuyor. Platformun mühimmat ve faydalı yük kapasitesi yaklaşık 1,5 tona yakın olacak. Hava-hava, hava-yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radar görünürlüğünü azaltmak için mühimmatların gövde içinde taşınması hedefleniyor; radarın ön planda olmadığı görevlerde ise mühimmat kanat altına asılabilecek.

DENİZ YETENEKLERİ: KISA PİSTLİ GEMİLERE İNEBİLECEK

KIZILELMA, yakalama kabloları ve kanca yardımıyla kısa pistli gemilere iniş gerçekleştirebilecek. Bu özellik, platformu deniz-hava görevlerinde esnek kılıyor ve gemi tabanlı operasyon kapasitesini artırıyor.

TASARIM FARKLARI VE MANEVRA KABİLİYETİ

Uçağın ayırt edici tasarım unsurları arasında dikey kuyruklar ve önde bulunan kanard yatay kontrol yüzeyleri bulunuyor. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde KIZILELMA agresif manevra kabiliyetine sahip olacak; bu da hava muharebesinde ve taktik manevralarda avantaj sağlayacak.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE TEDARİK

KIZILELMA için farklı motor opsiyonları öngörülüyor. Daha önce AI-25TL ve AI-322F menşeili motorların tedarikine ilişkin sözleşme imzalanmıştı; platformun farklı motor seçenekleriyle uyumlu olarak geliştirilmesi planlanıyor.

ENTEGRASYON VE ÜRETİM HATTI

KIZILELMA’nın mühimmat entegrasyonları ve platform uyumluluğu, Baykar-Leonardo ortaklığı kapsamında geliştirilen süreçlerle ilerleyecek. Platformun hem iç silah bölmesi hem de kanat altı taşıma kabiliyeti, görev gereksinimlerine göre esnek kullanım imkanı sunacak.