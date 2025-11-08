Kripto dolandırıcısı ve eşinin feci sonu: Fidye planı ölümle sonuçlandı

Polis ve soruşturma yetkilileri, çiftin fidye amacıyla kaçırıldığını ve hedefin Novak’ın milyarlarca dolar değerindeki kripto cüzdanı olduğunu açıkladı. Çiftin şoförü, onları göl kenarındaki bir otoparka bıraktıktan sonra başka bir araca bindirildiğini ve bir daha haber alınamadığını belirtti. Yaklaşık bir ay süren araştırmaların ardından polis, çifti kiraladıkları villada ölü olarak buldu. Olayla ilgili sekiz kişi tutuklandı; şüphelilerden dördü araç ve villa kiralama, bıçak temini ve Novak çiftini kaçırmakla suçlanıyor.

Soruşturmada elde edilen bulgular, Novak ve eşinin fidye amacıyla kaçırıldığını ortaya koydu. Zanlıların hedefi, Novak’ın “milyar dolar değerinde” olduğu düşünülen kripto cüzdanıydı. Novak, baskı altında cüzdanın şifresini verdi ancak hesap boş çıktı. Bu gelişmenin ardından çiftin öldürüldüğü değerlendiriliyor. Cinayetle bağlantısı tespit edilen üç Rus vatandaşının da Rusya’da gözaltına alındığı bildirildi.

Roman Novak, geçmişte finansal alanda büyük tartışmalara konu olmuştu. 2018 yılında büyük çaplı finansal dolandırıcılıktan hüküm giymiş olan Novak, Telegram kurucusu Pavel Durov’un çevresinden bilgi alarak yatırımcılara düzmece vaatlerde bulunduğu iddialarıyla medyada yer almıştı.

Olay, kripto dünyasında yatırımcılar ve yetkililer nezdinde büyük yankı uyandırdı. Novak çiftinin trajik ölümü ve ardından gelişen soruşturma, kripto para dolandırıcılıklarının uluslararası boyutta ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.