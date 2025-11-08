Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kripto dolandırıcısı ve eşinin feci sonu: Fidye planı ölümle sonuçlandı

Kripto dolandırıcısı ve eşinin feci sonu: Fidye planı ölümle sonuçlandı

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Kripto dolandırıcısı ve eşinin feci sonu: Fidye planı ölümle sonuçlandı
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Rus kripto dolandırıcısı Roman Novak ve eşi Anna, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Khatt kentinde kiraladıkları villada ölü olarak bulundu. Novak, 2023 yılında Dubai’de kurduğu “Fintopio” adlı kripto para transfer uygulaması üzerinden yatırımcılardan 500 milyon dolar topladığı ve ortadan kaybolduğu gerekçesiyle suçlanmıştı.

Polis ve soruşturma yetkilileri, çiftin fidye amacıyla kaçırıldığını ve hedefin Novak’ın milyarlarca dolar değerindeki kripto cüzdanı olduğunu açıkladı. Çiftin şoförü, onları göl kenarındaki bir otoparka bıraktıktan sonra başka bir araca bindirildiğini ve bir daha haber alınamadığını belirtti. Yaklaşık bir ay süren araştırmaların ardından polis, çifti kiraladıkları villada ölü olarak buldu. Olayla ilgili sekiz kişi tutuklandı; şüphelilerden dördü araç ve villa kiralama, bıçak temini ve Novak çiftini kaçırmakla suçlanıyor.

Soruşturmada elde edilen bulgular, Novak ve eşinin fidye amacıyla kaçırıldığını ortaya koydu. Zanlıların hedefi, Novak’ın “milyar dolar değerinde” olduğu düşünülen kripto cüzdanıydı. Novak, baskı altında cüzdanın şifresini verdi ancak hesap boş çıktı. Bu gelişmenin ardından çiftin öldürüldüğü değerlendiriliyor. Cinayetle bağlantısı tespit edilen üç Rus vatandaşının da Rusya’da gözaltına alındığı bildirildi.

Roman Novak, geçmişte finansal alanda büyük tartışmalara konu olmuştu. 2018 yılında büyük çaplı finansal dolandırıcılıktan hüküm giymiş olan Novak, Telegram kurucusu Pavel Durov’un çevresinden bilgi alarak yatırımcılara düzmece vaatlerde bulunduğu iddialarıyla medyada yer almıştı.

Olay, kripto dünyasında yatırımcılar ve yetkililer nezdinde büyük yankı uyandırdı. Novak çiftinin trajik ölümü ve ardından gelişen soruşturma, kripto para dolandırıcılıklarının uluslararası boyutta ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Abdullah Gül'den dikkat çeken İngilizce paylaşım: Herkes yardım etsin, ayıp olur...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzey Kore savaşa hazır: ABD ve Güney Kore’ye karşı tehdidi yükseltti - DünyaKuzey Kore savaşa hazır!İsrail Lübnan'ı yine vurdu! 3 ölü 4 yaralı - Dünyaİsrail, Lübnan'ı yine vurdu! 3 ölüTrump’tan yeni talimat: Şişmanlar ABD vizesi alamayacak! - Dünya'Şişmanlar ABD vizesi alamayacak'İsrail basını Altay'ı mercek altına aldı! 'Türkiye'nin NATO'daki rolünü güçlendirecek' - Dünyaİsrail basını Altay'ı mercek altına aldı!Avrupa ülkesi resmen talep etti! 'İsrail tüm turnuvalardan men edilebilir' - Dünya'İsrail tüm turnuvalardan men edilebilir'Yunanistan’da bombalı saldırı! Hükümete yakın medya ofisleri hedef alındı - DünyaYunanistan’da bombalı saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...