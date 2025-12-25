2026 yılı asgari ücretini belirleme süreci sona erdi. Yeni yılda asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.

ZAMLAR ENFLASYONA GÖRE BELİRLENECEK Bu nedenle memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Çünkü maaş artışları enflasyona göre belirlenecek. Peki 5 aylık enflasyon ne kadar oldu?

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 11.2 Enflasyon temmuzda 2.06, ağustosta 2.04, eylülde 3.23, ekimde 2.55, kasımda ise 0.87 gelmişti. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 11.2 oldu.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 5 aylık enflasyona göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 11.2 oranında, memur ve memur emeklileri ise 17.5 oranında zammı şimdiden garantiledi.

GÖZLER 3 OCAK'TA 3 Ocak'ta aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da kesinleşecek.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK İPUCU Milyonlar aralık ayı enflasyonunu merakla beklerken, Merkez Bankası memur ve emekli zammına ilişkin kritik bir ipucu verdi.

KONOMİSTLERİN ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ Merkez Bankası'nın aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler aralık ayında enflasyonun 1.08 oranında artmasını bekliyor.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLACAK? Aralık ayında enflasyon 1.08 gelirse, 2025 yılı enflasyonu yüzde 31.14, 6 aylık enflasyon yüzde 12.4, 6 aylık enflasyon farkı ise 7.05 olacak.

MEMUR VE EMEKLİNİN OCAK ZAMMI Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak zammı yüzde 12.4, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil zammı ise yüzde 18.82 olacak.

