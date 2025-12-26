Futbolda 2011 yılındaki 3 Temmuz dosyası yeniden açıldı. Şike kumpas iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dönemin TFF yöneticileri olan Lütfi Arıboğan, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal’ın yanı sıra Ahmet Gülüm gözaltına alındı…

Son dönemlerde bahis soruşturmalarıyla sarsılan Türk futbolunda eski bir dosya yeniden açıldı; 3 Temmuz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması” şeklinde anılan ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere spor camiasından birçok kişiyi hedef alan süreçle ilgili yürütülen soruşturmada dönemin TFF yöneticileri olan Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal’ın gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, söz konusu soruşturma ve kovuşturmaların, “FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütüldüğü” ifade edildi.

YILDIRIM HAPİS YATTI

Açıklamada ayrıca, terör örgütü mensubu olduğu belirtilen Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğu belirtilen isimler hakkında, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım” ve “Soruşturmanın Gizliliğini İhlal” suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi. 3 Temmuz 2011’de başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere pek çok kişi şike suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Uzun yıllar süren yargılama süreçleri sonunda açılan davalarda sadece Aziz Yıldırım hapis cezası almıştı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin soruşturmada adı geçmiş ve UEFA’dan ceza almışlardı.

UEFA’YI YANILTTILAR

3 Temmuz 2011’de başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere pek çok kişi şike suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Uzun yıllar süren yargılama süreçleri sonunda açılan davalarda sadece Aziz Yıldırım hapis cezası almıştı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin soruşturmada adı geçmiş ve UEFA’dan ceza almışlardı. UEFA’nın bu cezaları dönemin TFF’sinin verdiği rapora göre kararlaştırdığı öğrenilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Sadettin Saran suç duyurusunda bulunacak!

CORNU’YA YANLIŞ BİLGİ

O yıllarda F.Bahçe’nin asbaşkanı olan Ali Koç, dönemin TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ve TFF Baş Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı’nın, UEFA Disiplin Müfettişi Pierre Cornu’ya yanlış bilgiler verdiğini iddia etmiş ve istifalarını istemişti. İkili bu iddiaları reddetmişti. Savcılık dünkü yazısında, TFF bünyesinde gerek şike konusunda gerekse de şike ile ilgili UEFA ile olan ilişkileri yöneten Arıboğan’ın belgeleri Baransu’dan aldığını dile getirdi.

KISA KISA...

Futbolda Şike Kumpası soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden Ali Koç’un şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen üç isim TFF’den ayrıldıktan sonra Galatasaray’da görev aldı. Lütfi Arıboğan (CEO), İlhan Helvacı ve Ebru Köksal da yönetici olarak görev yaptı.

Lütfi Arıboğan’ın FETÖ üyesi Mehmet Baransu ile 13.07.2011 ile 06.12.2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ahmet Gülüm ile Lütfi Arıboğan arasında Aziz Yıldırım’ın polis ifade tutanağı ile ilgili olarak 04.08.2011 tarihinde mail yazışmasının bulunduğu tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası