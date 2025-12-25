Futbolda şike kumpasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal için savcılık kararını verdi. İfadeleri alınan Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın savunmalarına başvurulmak üzere cumhuriyet başsavcılığında hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildi.

ARIBOĞAN VE HELVACI İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ

İfade işlemleri tamamlanan Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda '2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması' şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir" denildi.

