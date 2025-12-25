Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, ismini kullanarak dolandırıcılık amacıyla SMS gönderenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sadettin Saran, adını kullanarak dolandırıcılık amacıyla SMS gönderenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

SUÇ DUYURUSU YAPACAK

Sadettin Saran'ın açıklamasında, "Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Gözaltındaki Sadettin Saran hakkında karar verildi

Haberle İlgili Daha Fazlası