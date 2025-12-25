Üç Aylar’ın başlamasıyla birlikte dini günler takvimi yeniden gündeme geldi. Kandil geceleriyle ilgili araştırmalar hız kazanırken “Bugün ne günü, Regaib kandili bugün mü" soruları hız kazandı. Gözler, dini günler takvimine çevrilirken 25 Aralık günün anlam ve önemi belli oldu.

Yılın son kandiline yönelik paylaşımlar ardından gözler bir kez daha "2025 kandil takvimine" çevrildi. Yıl içerisinde Mevlid, Berat, Mirac ve Regaib olmak üzere 4 kandil idrak ediliyor. Kandil tarihleri her yıl değişiklik gösteriyor. Bu özel günlerde ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, net tarihleri merak ediyor. 2025 takvimine göre, bu yılın son kandili 25 Aralık 2025 tarihine denk geldi.

REGAİB KANDİLİ BUGÜN MÜ?

Recep ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında manevi bir dönem olarak kabul edilen Üç Aylar idrak edilmeye başlandı. Bu süreçte kandil geceleri, Müslümanlar için ayrı bir önem taşırken özellikle Aralık ayının son günlerine denk gelen tarihler merak konusu oldu.

Regaib Kandili, Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi idrak edilen mübarek gecelerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle Regaib Kandili her yıl perşembe gecesine denk geliyor.

25 ARALIK NE KANDİLİ?

2025 yılı dini günler takvimine göre 25 Aralık Perşembe günü,Regaib Kandili olarak idrak ediliyor. Regaib Kandili, Üç Aylar’ın ilk kandili olması sebebiyle İslam dünyasında “rahmet ve bereket gecesi” olarak anılıyor.

Bu mübarek gecede Müslümanlar, ibadetlerini artırarak dua etmeyi, Kur’an-ı Kerim okumayı ve manevi olarak kendilerini yenilemeyi tercih ediyor. Regaib Kandili, Ramazan ayına uzanan manevi yolculuğun ilk önemli durağı olarak görülüyor. Müslümanlar bu günü oruç tutarak ve ibadetlerle geçiriyor.

REGAİB NE DEMEK?

Mübârek gecelerden. Receb ayının ilk Cumâ gecesi. Regâib, ragîbetin çoğuludur. Ragîbet; ihsân, ikrâm demektir.

Allahü teâlâ, Regâib gecesinde mü'min kullarına, ragîbetler yapar. Regâib gecesinde yapılan duâ red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibâdetlere kat kat sevâb verilir. O geceye hürmet edenleri affeyler. (Seyyid Abdülhakîm)

Türkiye'de ve birçok İslâm memleketlerinde bir asırdan beri Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek babası Abdullah'ın evlendiği geceye, Regâib kandili ismi veriyorlar. Regâib gecesine böyle mânâ vermek doğru değildir. Böyle mânâ vermek, Resûlullah'ın (sallallahü aleyhi ve sellem) dokuz aydan önce dünyâyı teşrif etmiş olduğunu yâni doğduğunu bildirmek olur ki, bu da noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi, Âmine vâlidemizi nûrlandırdığı zaman da noksan ve kusurlu değildi. Bu zamânın noksan olması tıp ilminde ayb ve kusur sayılmaktadır.

(Seyyid Abdülhakîm)

BUGÜN NE GÜNÜ?

Bugün, hicri takvime göre Recep ayının ilk günlerine denk gelen önemli bir zaman dilimi içinde yer alıyor. Recep ayı, Üç Aylar’ın başlangıcı olarak kabul edilirken, bu ay Müslümanlar için manevi hazırlık sürecinin ilk adımı olarak görülüyor. Bu nedenle Recep ayının ilk günleri, ibadet ve tefekkür açısından ayrı bir anlam taşıyor.

Recep ayı; tövbe, istiğfar ve ibadetlerin artırıldığı, manevi arınmaya yönelinen özel aylardan biri olarak kabul ediliyor. Bu süreçte kandil geceleriyle ilgili tarihlerin araştırılması da doğal olarak artış gösteriyor. 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaib Kandili/Gecesi olarak idrak ediliyor.

