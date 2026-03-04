İstanbul’da yaşanan su kesintileri 4 Mart 2026 Çarşamba günü birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İSKİ tarafından paylaşılan arıza bilgilerine göre Beykoz ilçesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi yaşanıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beykoz ilçesinde meydana gelen altyapı arızasına ilişkin bilgilendirme yaptı. İçme suyu ana isale hattında oluşan arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanırken, ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

İSKİ tarafından yayımlanan arıza bilgilendirme ekranına göre İstanbul Beykoz ilçesinde su kesintisi yaşanıyor.

Yapılan açıklamada arızanın 700 mm çaplı ana isale hattında meydana geldiği belirtildi. Ana su iletim hattında yaşanan teknik sorun nedeniyle bölgeye su sağlayan sistemde geçici kesinti yaşandığı ve ekiplerin arızayı gidermek için sahada çalışma yürüttüğü ifade edildi.

İSKİ’nin paylaştığı verilere göre kesinti 4 Mart 2026 saat 12.00 civarında başladı. Arızanın giderilmesinin ardından suyun kademeli şekilde yeniden verilmesi planlanıyor.

Yetkililer tarafından paylaşılan tahmini bilgilere göre çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun 4 Mart 2026 saat 22.00 civarında yeniden verilmesi bekleniyor.

Vatandaşlar su kesintileriyle ilgili güncel bilgilere İSKİ’nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması veya ALO 185 hattı üzerinden ulaşabiliyor.

4 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kadıköy su kesintisi: Acıbadem Mahallesi, Hasanpaşa Mahallesi, Koşuyolu Mahallesi

Tahmini kesinti bitiş saati: 17.00

Kağıthane su kesintisi: Şirintepe Mahallesi, Tahmini bitiş saati: 18.00

Sultangazi su kesintisi: Zübeyde Hanım Mahallesi, Tahmini bitiş saati: 15.00

Şile su kesintisi: Doğancılı Mahallesi, Yeniköy Mahallesi

