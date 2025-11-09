8 Kasım 2025 MasterChef'te kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 8 Kasım 2025 Cumartesi akşamı eleme bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Potada yer alan yarışmacılar iki aşamalı eleme oyununda mücadele etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Haftanın eleme turunda ilk aşamada belirlenen özel ürünle yemek yapıldı. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’in belirlediği özel ana ürün bu kez Türk mutfağında özel bir yere sahip olan şevketi bostan oldu. Yarışmacılardan bu ürünü kullanarak yeni bir tabak yapmaları istendi. Bu turda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Sezer potadan ilk çıkan isim oldu. Sezer’i başarılı performanslarıyla Furkan ve Onur takip etti ve bu üç isim eleme riskinden uzaklaşarak güvenli bölgeye geçti.

Gecenin sonunda potada kalan dört yarışmacı ise Gizem, Çağlar, Sümeyye ve Muratcan oldu. İkinci aşamada yarışmacılar bu kez Danilo Şef’in özel imza tabağı “Salmonato”yu birebir yapmaya çalıştı. Şefler tadım sonrasında değerlendirmelerini yaparak elenecek ismi belirledi.

8 KASIM 2025 MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

8 Kasım 2025 tarihli son bölümde yarışmaya veda eden isim Çağlar oldu. Potada yer alan dört yarışmacı arasında en zayıf tabağı çıkaran Çağlar, MasterChef macerasını noktaladı.