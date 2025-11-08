İyi Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresi’nde oyların 239’unu alan Yunus Koca, yeni il başkanı oldu. Peki Yunus Koca kimdir, İyi Parti’de hangi görevleri üstleniyor?

Yunus Koca, kongre öncesinde İyi Parti Manisa teşkilatında il başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Partideki siyasi kariyerinde yerel teşkilatlarda etkin rol almış olan Koca, gençlerin ve kadınların parti çalışmalarına katılımını artırmayı hedefliyor.

Yeni göreviyle birlikte Manisa’daki İyi Parti teşkilatının yapılanmasını güçlendirmesi ve partinin yerelde görünürlüğünü artırması bekleniyor.

İyi Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresi, Yunusemre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Zafer İksir kongrede aday olmazken, başkanlık için Erhan Dumlu ve Yunus Koca yarıştı.

Kongreye İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı ve GİK Üyesi Hasan Eryılmaz katıldı. Kongrenin divan başkanlığını ise İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat üstlendi.

Toplamda 601 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 453 delege sandık başına gitti. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 448 oy geçerli sayıldı. Yunus Koca, 239 oy alarak İyi Parti Manisa İl Başkanlığı’na seçildi, rakibi Erhan Dumlu 209 oyda kaldı.

İki adayın yarıştığı kongrede rekabet olmadığını belirten Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, her iki adayı da tebrik ederek başarılar diledi.