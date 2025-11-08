10 Kasım İstanbul takvimi: İETT, metrobüs, metro, Marmaray ve vapur seferleri ücretsiz mi?

10 Kasım 2025 Pazartesi gününe denk geliyor. Atatürk’ü Anma Günü’nde Türkiye genelinde çeşitli programlar düzenlenecek. İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşın gündeminde ise “10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu yer alıyor. Peki, 10 Kasım’da İETT, metrobüs, metro, Marmaray ve vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

İETT, METROBÜS, METRO, MARMARAY VE VAPUR SEFERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı kurumların 8 Kasım 2025 itibarıyla yaptığı açıklamalara göre, 10 Kasım’da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağına dair resmi bir duyuru bulunmuyor.

Yani 10 Kasım’da İETT, metrobüs, metro, Marmaray ve vapur seferleri normal tarifeyle çalışacak.

GEÇMİŞ YILLARDA ÜCRETSİZ ULAŞIM OLMUŞ MUYDU?

İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli bayramlarda toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz hale getirmişti.

Ancak 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, resmi tatil kapsamında yer almadığı için ücretsiz ulaşım uygulaması genellikle geçerli olmuyor.

10 KASIM'DA İSTANBUL'DA ULAŞIM DÜZENİ

İBB ve emniyet birimleri, 10 Kasım sabahı düzenlenecek anma törenleri kapsamında bazı bölgelerde kısa süreli yol kapanmaları ve trafik yoğunluğu yaşanabileceğini bildirdi.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi ve mümkünse özel araçla trafiğe çıkmamaları öneriliyor.