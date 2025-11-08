İsrail basını Altay'ı mercek altına aldı! 'Türkiye'nin NATO'daki rolünü güçlendirecek'

Türkiye, savunma sanayii alanında son dönemde attığı kararlı adımlarla dünya gündemine gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisinin giderek arttığını ve 'vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini' yazan İsrail merkezli N12 haber sitesinin ardından, bu kez bir başka İsrail medyası Kikar'dan Türkiye'nin savunma sanayisine dair geniş çaplı bir haber kaleme alındı.

İsrail basını, özellikle milli ana muharebe tankı Altay’ı manşetlerine taşıdı.

'TÜRKİYE ALTAY'I HİZMETE ALIYOR'

İsrail merkezli Kikar haber sitesi, "Türkiye ileriye doğru atılıyor: Yeni ve geliştirilmiş Altay tankı operasyonel hizmete giriyor" başlıklı haberinde, Türkiye’nin modern zırhlı araçlar çağında önemli bir eşiği aştığını yazdı.

Haberde, "Türk Ordusu, yeni Altay ana muharebe tankının hizmete girmesiyle birlikte zırhlı güç kapasitesinde büyük bir sıçrama yaptı. Bu, BMC ve Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde geliştirilen ve bugün dünyanın en gelişmiş tanklarından biri olarak kabul edilen çığır açıcı bir ulusal projedir" ifadelerine yer verildi.

ÖZELLİKLERİNİ TEK TEK ANLATTILAR

Kikar’ın haberinde, Altay’ın teknik özellikleri de detaylı biçimde anlatılarak "Zırh, ateş kontrol ve haberleşme sistemleri olmak üzere üç temel alanda ileri teknolojileri bir araya getiren tank, modern savaş alanlarının hibrit koşullarına uygun hale getirildi" denildi.

İsrail basınına göre Altay; aktif koruma sistemi, NATO uyumlu 120 mm topu, bin 500 beygir gücünde dizel motoru, gelişmiş sensörleri ve panoramik gözlem sistemleriyle komutana tam kontrol sağlıyor.

BÖLGESEL ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Tankın, Türkiye’nin Suriye, Irak ve Kafkasya’daki askeri operasyonlarından elde ettiği tecrübeler doğrultusunda geliştirildiğine dikkat çekilen haberde, "Altay, insansız hava araçları, tanksavar füzeleri ve yandan yüklemeli bombalar gibi modern tehditlerle başa çıkabilecek şekilde tasarlandı. 65 ton ağırlığındaki tank, saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 450 kilometre menzile sahip" ifadeleri kullanıldı.

ASKERİ GÜÇ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI

Uzmanların değerlendirmelerine de yer verilen haberde, Altay’ın hizmete girmesinin Türkiye için askeri güç açısından bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

"Altay, Türkiye’yi ABD, Almanya ve Güney Kore gibi askeri devlerle aynı seviyeye taşıyor. Ayrıca NATO’nun zırhlı araç filosunda da önemli bir unsur haline gelmesi bekleniyor" yorumuna yer verildi.

YÜKSEK İHRACAT POTANSİYELİ VAR

Haberde, Katar başta olmak üzere birçok ülkenin tankı satın almakla ilgilendiği belirtilirken, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinde de yüksek ihracat potansiyeli bulunduğu kaydedildi. "Altay, Türkiye’nin güvenlikte tam bağımsızlık ve uluslararası askeri arenada merkezi rol oynama hedefinin açık bir göstergesidir" ifadeleriyle haber tamamlandı.

Bir diğer İsrail kaynaklı yayın olan Israel Defense de “Türkiye, Altay muharebe tankını tanıttı: Zırh yeteneklerinde bir sıçrama” başlıklı haberinde, Altay’ı “Türkiye’yi dünyanın önde gelen zırhlı güçleriyle aynı seviyeye taşıyan yerli bir teknoloji harikası” olarak niteledi.

TÜRKİYE’NİN NATO İÇİNDEKİ GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Haberde, "Altay’ın hizmete girmesi Türkiye’nin askeri yapılanmasında yeni bir dönemi başlatıyor. NATO’nun zırhlı araç filosuna önemli bir katkı sağlayacak ve Türkiye’nin ittifak içindeki stratejik gücünü artıracak" denildi.

Son olarak, İsrail basını, Altay’ın sahaya çıkışını Türkiye’nin güvenlikte tam bağımsızlık yolundaki kararlı adımının ve uluslararası askeri arenada liderlik arzusunun en somut göstergesi olarak değerlendirerek "Altay tankının operasyonel hale gelmesi, Türkiye’nin savunma gücünde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor" yorumunda bulundu.

ALTAY TANKININ ÖZELLİKLERİ

ALTAY Tankı prototipleri üzerinde ihracat lisansı engeli sebebiyle yapılan yerlileştirme ve kazandırılan ilave yetenekler sonrasında çok daha üstün yeteneklere sahip "YENİ ALTAY" tankı ortaya çıktı.

ALTAY Tankı'na kazandırılan yetenekler arasında aktif koruma sistemi, yeni güç grubu, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, yerlileştirilen sistemler (hız azaltan, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop, rotor gibi) yer alıyor.

Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı ALTAY, yakın coğrafyada son dönemde yaşanan muharebe deneyimlerinden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğe yönelik ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen yeni koruma konseptine göre yeniden tasarlandı ve ALTAY T1 konfigürasyonuna yükseltildi.

ALTAY T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditler dikkate alınarak geliştirilmiş pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşturulan çepeçevre zırh koruması ile güçlü bir korumaya sahip olacak.

Muharebe sahasının en güçlü tank tehditlerine ve en gelişmiş güdümlü anti-tank füzelerine karşı etkin pasif zırh korumasının yanında, özellikle RPG tehditlerine karşı yeni nesil reaktif zırh (ERA) ve kafes zırh ile tüm anti-tank roket ve güdümlü füzelerine karşı 360 derece koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi de ALTAY T1 Ana Muharebe Tankı'na entegre edilerek tüm koruma sistemi güncellendi.

ALTAY T1'de ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi yer alacak.

Modern muharebe koşullarında önemli görevler üstlenecek ALTAY, yüksek teknoloji silah sistemleri sayesinde sağlayacağı üstün ateş gücünü, gelişmiş atış kontrol sistemleri ile en yüksek isabet oranlarıyla son kullanıcıların hizmetine sunacak. Mürettebatın korunması, yeni nesil hibrit koruma sistemleriyle sağlanacak. Bu sayede manevra kabiliyeti, çeviklik ve beka optimize edilecek.

BMC tarafından güç grubu dahil yenilenen ve yerlileştirilen sistemleriyle ALTAY Ana Muharebe Tankı, seri üretim testleri için 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Seri üretim, tankın ilave yetenekler kazanacağı T2 konfigürasyonuyla devam edecek.