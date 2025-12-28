Van’da etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü için beklenen açıklama geldi. Van Valiliği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kar tatiline dair açıklama yaptı. Van'da yarın okullar tatil mi, Van Valiliği açıklama yaptı mı merak eden vatandaşlar için durum netlik kazandı.

Van'da hava sıcaklıkları sıfırın oldukça altına inerken, kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürüyor. Pazar günü itibarıyla sıcaklık -7 dereceye kadar gerilerken, hissedilen sıcaklık daha düşük seviyelerde ölçüldü. Pazartesi günü ise gece saatlerinden itibaren kar yağışının yeniden kuvvetleneceği, gün içinde zaman zaman yoğun kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi, Van Valiliği açıklama yaptı mı?

Vanda yarın okullar tatil mi? Van Valiliği açıkladı 29 Aralık Pazartesi!

VAN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van’da 29 Aralık Pazartesi günü için okullar tatil edildi. Kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Tatil kararı ise il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarını kapsıyor. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de tatil kapsamında yer aldı.

Van Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29.12.2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygı ve önemle duyurulur.

VAN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Van Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Valilik, kararın vatandaşların can ve mal güvenliği gözetilerek alındığını vurguladı.

VAN HAVA DURUMU

29 Aralık Pazartesi: Yoğun kar yağışlı, en düşük -10, en yüksek -3 derece

30 Aralık Salı: Parçalı bulutlu, en düşük -10, en yüksek -4 derece

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı, en düşük -13, en yüksek -1 derece

01 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, en düşük -5, en yüksek 1 derece

02 Ocak Cuma: Kar yağışlı, en düşük -7, en yüksek -2 derece

